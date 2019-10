'Če ne bi bilo vas, ne bi zdržala'

V areni se je odvil napet dvoboj med Damjano Tomažin in Lucijo Kolar, pri čemer se je slednja poškodovala in bila poražena. Medtem so odpadniki znova izropali posestvo, Bojan Kermavner je želel odpeljati tudi kravo.

Razčiščevanje in smeh pred dvobojem Dvobojevalki Lucija Kolar in Damjana Tomažin sta pred dvobojem razčiščevali, pri čemer je slednja opazila, da Lucija še ni prebolela Denisa. V gozdu je na veliko presenečenje odmeval smeh, saj sta dekleti ponagajali Reneju. Družina pa je jutro začela z jutranjo telovadbo, predvsem masaža prsi jih je zelo zabavala, pa tudi Marjanin bojevniški krik.

Masaža prsi FOTO: POP TV

Simona za neuspeh krivi Adrijano Adrijana je v gozdu naletela na novo pismo, ki je razkrilo, da ni uspešno opravila skrite naloge, za kar je krivila Bojana. Simona je krivila Adrijano, po njenem mnenju sploh ni bila sposobna za takšen izziv.

Adrijani ni uspelo FOTO: POP TV

V iskanju zmagovalnega duha Gostji Jasmina in Živa sta obiskali tudi dvobojevalki, da bi skupaj potelovadili in se pripravili na areno. V Damjani sta poskušali prebuditi zmagovalko, saj je bila precej otožna, oziroma, kot se je izrazila sama, bipolarna.

Damjana ni bila prepričana, da se želi boriti. FOTO: POP TV

Bojan kar naenkrat za tatinsko akcijo Medtem ko so bili člani družine v areni, so se odpadniki odločili, da bodo spet šli krast. Tudi Bojan je bil za akcijo, kar je presenetilo preostalo trojico. Morda se je odločil drugače tudi zaradi besednega spopada z Janom.

Vsi za akcijo FOTO: POP TV

Razkriti pravi obrazi Dvojčka in Borut sta povedala, da si želita Damjanine zmage, saj je Lucija preveč čustvena in jim vzame preveč pozornosti. Zanimivo je, da ji je Jan pred odhodom v kajžo zašepetal, naj se bori, da ne bo izpadla. Lucija je zaradi tega dobila novo energijo. Damjana pa je presenetila z izjavo, da še ne ve, ali se bo borila ali ne. Natalija Bratkovič: "Lagala bi, če bi rekla, da nisem presenečena." Damjana: "Jaz bi tudi lagala, če bi rekla, da se bom borila."

Pretkani Jan FOTO: POP TV

Bojan dobi idejo, da bi ukradel kravo Odpadniki so medtem že drugič prišli oropat družino. Bojan je bil neverjetno zagret in je spodbujal Reneja in Simono. Vzeli so tudi Pratiko, ko pa je Bojan zagledal kravo, je želel ukrasti še njo, a si je premislil. Povedal je, da je bil za akcijo zaradi ljubega miru, saj se mu ni dalo več ukvarjati z lačnimi sotrpini.

Bojan je želel ukrasti kravo FOTO: POP TV

Damjana porazi poškodovano Lucijo Damjana je izbrala dvoboj v moči, odločila se je tudi, da se bo borila. Tekmovalki sta v igri Vodonosec morali najti pravo pot skozi labirint, da bi napolnili posodo na gugalnici. Lucija je imela sprva več težav in je bila Damjana v prednosti, njena tehtnica se je začela prevešati prva, a jo je Lucija prehitela. Toda Damjana ni obupala, s kroglo je prva uspela razbiti leseno skrinjo in se prebiti do kladiva. Lucija se je medtem poškodovala, s kroglo se je udarila po prstu, kar ji je vzelo nekaj, morda odločilnih sekund. Damjana je odločno zabila še tri žeblje in prebila ploščice pod mizo ter se veselila zmage. Zahvalila se je sotekmovalcem za podporo: "Če ne bi bilo vas, ne bi zdržala." Bila je ponosna nase, saj je dokazala, da je močna. Lucija pa je članom družine sporočila, da naj se borijo in trudijo za naloge.

Zmagoslavje FOTO: POP TV

V novem tednu največja preizkušnja do sedaj Natalija Bratkovič je člane družine opozorila: "V novem tednu vas čaka največja preizkušnja do zdaj. Postavljeni boste pred zares velik test." Marjani je ob tem ušla kletvica, nekaj temovalcev pa je med očitnim navalom adrenalina zaprlo oči.

Natalija je napovedala največjo preizkušnjo za tekmovalce, ki bo prav v prihodnjem tednu. FOTO: POP TV

Lucija namigne, kdo bo nova glava družine Lucija je odšla z lepimi občutki, naučila se je, da je krhka in čustvena, pa tudi, da bi morala svoja čustva zadržati zase, saj ljudje to izkoristijo. Spominjala se je lepih trenutkov na posestvu, kjer bo v prihodnjem tednu zavladala glava družine po njenem izboru. Lucija: "Mislim, da je ta oseba najbolj poštena in najbolj direktna, da ti res pove v obraz vse, kar drugi ne upajo."

Lucija napoveduje pošteno oz. poštenega glavo družine FOTO: POP TV

Rene straši Bojana z znanjem Odpadniki so se medtem učili Pratiko in se resnično zabavali. A Rene je obenem poskušal prestrašiti Bojana, ki bi si želel bolj 'moških' dvobojev, ne pa dvoboja v znanju.

Rene je vrnil žogico Bojanu FOTO: POP TV

Prihodnjič se bo na tlako odpravila Simona, ki jo bodo člani družine preventivno privezali k drevesu. Ne zamudite v ponedeljek ob 20. uri na POP TV in 24 ur prej na VOYO.