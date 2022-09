Cela štala: Če je dec lep, je dec lep!

V tem tednu smo na Kmetiji videli, kako je naš 'metulj' Damijan odletel na drug cvet in na koncu domov, kako stari tekmovalci uresničujejo svoje taktike in kako je kraja pratike pripeljala do spora. Pred našimi komentatorji je ponovno težka naloga, saj morejo v le petnajstih minutah pokomentirati vso dogajanje. Da pa bo lažje, je Lucija tokrat s seboj prinesla nekaj sladkega. Kaj Lucija, Alen in Tilen mislijo o Kmečkem listu? Ali je Tom tudi njim tako simpatičen, da bi ga umili? Zakaj moreš imeti vedno plan B? Kakšno rešitev ima za producente Alen? In za koga navija Tilen? Tretji del Cele štale!