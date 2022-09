Ta teden so na Kmetiji odšli domov kar trije tekmovalci, naši komentatorji pa že spletkarijo, kaj bi se lahko zgodilo v naslednjem tednu. Medtem ko je Alen upihnil svojo rojstnodnevno svečko, so komentatorji ugibali, med katerimi tekmovalci bi lahko v kratkem vzplamtel plamen. Ali imajo tekmovalci v hlevu res dovolj hrane in koliko kmečkega znanja premoreta Lucija in Tilen? Izveste v petem delu Cele štale!