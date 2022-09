Teden na Kmetiji so zaznamovali burni medsosedski in družinski odnosi, grožnje, taktike in nove simpatije. Pred nami pa je že 4. oddaja Cele štale, v kateri bodo Lucija, Tilen in Alen pokomentirali, kaj jih je najbolj presenetilo, kdo jih je najbolj navdušil in kdo razočaral. Lucija in Tilen si bosta skočila v lase, Alen pa bo preveril, kako ogroženo se ob njem počutita njegova sokomentatorja.