Cela štala za Tima: Po Kmetiji ga gotovo čakajo težave

Kakšna bo Kmetija po odhodu markantnega Mikiča? Je šla romanca Tima in Nuše predaleč? Kako se bo končal konflikt med piškotkoma in Marcelom? Naši komentatorji Alen, Matic in Teja so zagrizli v kislo jabolko aktualnega tedna dramatičnega dogajanja v Kmetiji.

Igor Mikič, prva mišica Slovenije, je kljub statusu favorita v boju na moč izgubil dvoboj proti Žanu in se poslovil s Kmetije. Naši komentatorji Alen, Teja in Matic so si edini, da bodo njegove zabavne izjave v oddaji zelo pogrešali, medtem ko se zaradi izpada Mikiča najbrž ne bodo preveč obremenjevali čisto vsi tekmovalci. "Morda ga bo najbolj pogrešal ravno Tim, svojega sovražnika imaš namreč na nek način rad," je prepričan Alen.

Velika tema, ki že tedne buri duhove spletnih komentatorjev, je romanca med Timom in Nušo, ki se je v aktualnem tednu še dodatno razplamtela. "Z njene strani ni sporno popolnoma nič, ker je samska in lahko dela, kar hoče," pravi Teja, njun odnos se ji ne zdi pošten s Timove strani, ki ga doma čaka dekle. Marcelovega vmešavanja v nočne aktivnosti t. i. piškotkov pa ne odobrava. "Tim bo imel dovolj težav po šovu," je prepričana 25-letnica.

Matic je prepričan, da so trenutne zdrahe na Kmetiji posledica narave tedenskih nalog, ki omogočajo veliko klepetanja. "Medtem ko ti pleteš volno, imaš čas razmišljati in se pogovarjati," meni. Ko bodo naloge zahtevale, da so tekmovalci bolj razkropljeni po posestvu, bo dinamika gotovo drugačna, napoveduje nasmejani komentator.

Teja Muhič, Alen Podlesnik in Matic Herceg FOTO: Taya Damjan icon-expand

