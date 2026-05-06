Kmetija

Črn oreh za Alenko, zlata podkev za prvega flaminga Kmetije

Velenje, 06. 05. 2026 21.24

Su.S.
Kmetija 2026

Zmagovalca dveh preteklih sezon Kmetije Tim Novak in Tilen Brglez imata več nalog, ena izmed njih je podelitev zlatega jajca. S črnim orehom sta za prvo dvobojevalko že določila Alenko Weiss, Igor Mikič pa si je v troboju priboril zlato podkev.

Tim, Tilen in zlato jajce

Na posestvo sta prišla Tim Novak, zmagovalec prejšnje sezone Kmetije, in Tilen Brglez, ki je zmago slavil v 8. sezoni šova. S seboj sta prinesla zlato jajce. Tilen: "To jajce bo pomagalo enemu tekmovalcu, da bo lažje prišel v finale. Zato potrebujeva veliko informacij, da si bova lažje predstavljala, kdo si res zasluži to zlato jajce."

Najprej sta se ustavila v hlevu, a Alenka Weiss ni bila ravno vesela obiskov. Tim ji namreč ni pri srcu. Alenka: "V dveh sezonah je že pokazal, da rad meša štrene, laže, obljublja. Mislim, da mi tega tu ne potrebujemo." Tim se ni veselil Igorja Mikiča, ki se mu ne zdi iz pravega testa za Kmetijo. Tilen pa se je spraševal, kako to, da je Franc Vozel že tretjič v Kmetiji. Tilen: "Franc je dobrega srca, ampak je namazan z vsemi žavbami." Tim je ocenil, da je Juš Čop 'bolj za igro', saj želi taktizirati in razmišljati. Pri Alenki ni začutil dovolj močne želje. Tim: "Kaj potem delaš tu, če ti je vseeno? Boriš se za 50.000 evrov."

Črn oreh odloči o prvi dvobojevalki Alenki

Gosta sta se tekmovalcem pridružila na izboru prvega dvobojevalca, saj sta morala podeliti črn oreh. Jan Zore je glasoval za Alenko, pa čeprav mu je prirastla k srcu. Žan Zore je izpolnil svojo obljubo Francu in je glasoval za Juša. Aleksandra April mu je dala še svoj glas, saj je Alenka več prispevala na posestvu. Izid sta lahko spremenila le gosta, kar sta tudi storila. Črn oreh in z njim dva glasova sta namenila Alenki, ki je postala prva dvobojevalka. Alenka: "Jaz komaj čakam, da bo ta arena, da vidim, če so fantje res tako močni, kot govorijo, da so."

Gosta prideta zadevi do dna

Timu se je zdelo čudno, ker Jan in Žan ne držita skupaj. Tudi sam ima sestro dvojčico, zato je bil prepričan, da dvojčka igrata. S Tilnom sta se odločila, da bosta zadevi prišla do dna. Tim je prišel do sklepa, da dvojčka v resnici držita skupaj in da je Juš samo preveč naiven. Tilen je prišel do enakih zaključkov. Bil je mnenja, da želita Jan in Žan priti v finale, kjer se bosta lahko pomerila drug z drugim. A sta se brata ravno po njunem odhodu grdo sprla.

Franc v skrbeh zaradi Alenke

Franc se je pred trobojem znova zlomil. Skrbelo ga je za Alenko, ki je zanj kot pridna mravljica. Franc: "Da se ne bi spravili na njo. Ker zdaj je pa ostala med takimi levi, čisto tako po pravici povedano, in lahko je marsikaj." Sicer je po njegovem mnenju borka, je predobra: "Ona gleda na vse druge, šele potem na sebe."

Igor si pribori zlato podkev

Franc se je z Igorjem in Pio Filipčič pomeril v troboju Sova na vereji. V njem so morali preko ramen držati palico in z eno nogo stopiti na količek, nato pa dlje časa obdržati ravnotežje. Pia se ni veselila, saj je igro že preizkusila v dvoboju z Žigo Florjanom Sedevčičem in ji ni šlo dobro od nog. Tudi Igor je priznal, da ravnotežje ni njegova vrlina, a je nameraval dati vse od sebe, pri tem pa uporabiti Žigovo tehniko dihanja.

Pia je bila vesela, ker je zdržala več kot eno sekundo, izpadla pa je, ko je morala stopiti na drugi stebriček. Igor in Franc sta bila v nadaljevanju izredno osredotočena, ko pa sta morala stopiti na tretji količek, je izpadel Franc. Igor se je ob zmagi v natikačih počutil fenomenalno, zlato podkev pa je vzel Pii, češ da imajo dame prednost. Pia: "Jo bom že dobila nazaj jutri."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
