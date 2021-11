Črna ovca na begu bo izzvala salve smeha

Že ime črna ovca pove, da je to nekdo, ki je drugačen od ostalih, in Karin bo dobila prav posebno nalogo. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki hkrati omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

Da bi člane družine zavedla in ne bi izdala, kakšna je dejansko njena naloge, jih bo zavajala z nagajanjem. Stekla bo do kokoši in jih spustila iz ograde. A kaj, ko bo to storila prav vsem na očeh …