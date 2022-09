Damijan dobil nož v srce: Boli me, da me je lahko tako vlekla za nos

V časopisu Kmečki glas , ki so ga tekmovalci prebirali prvič v vseh sezonah Kmetije , je veliko prahu dvignila tudi ekskluzivna novica o domnevni romanci. V njej je pisalo, da so na posestvu preskočile prve iskrice, in sicer med Damijanom in Moniko . Slednji je ob prebiranju vrstic sprva šlo na smeh: " Kakšne iskrice? Ni bilo nobene intime tu na kmetiji ... Ni nobenih zaljubljencev, kar se mene tiče. "

Bolj resna je postala, ko je Damijan skupaj s Tomom prišel po vodo na posestvo. Sicer sta se objela in Damijan jo je poljubil na lice, a ko je izzivalec še sam prebral novico v Kmečkem listu, češ da sta zaljubljenca, je Monika odrezala: "Jaz nisem prav nič zaljubljena." Damijan: "Lažeš. Vidim ti v očeh." Monika pa je ocenila, da je 'ta stvar očitno šla predaleč'. Povedala mu je, da med njima ne more biti več od prijateljstva. Damijan ni skrival razočaranja: "Boli me, da me je lahko tako vlekla za nos."

A je vztrajal. Spomnil jo je, da sta dve noči spala skupaj. Monika: "Spala sva v isti postelji, to je pa vse." Damijan: "Dovolila si mi, da sem lahko v bližini tebe." Monika je pojasnila, da je s tem naredila uslugo Jožici, ki ji ni bilo treba spati poleg njega. Poudarila je, da mu je že na začetku povedala, da naj ne pričakuje toliko od nje. Damijan je izjavil, da si bo to zapomnil in da zdaj razume, a je bil zelo razočaran in jezen.