Damijan ob Manji pozabil na prvo simpatijo: Monika je zgodovina

Aleš je bil poražen v dvoboju z Aljažem, ki si je priboril mesto v Janovi družini. Po zmagi proti Karin pa se je na posestvo vrnil Damijan, le da v Majino družino. Tam je ob Manji že prvi dan pozabil na Moniko.

Pratika je izginila, tat je bil član družine Maja je ugotovila, da je izginila Pratika. Tekmovalci so premišljevali o tem, da je nekdo iz druge družine prišel v hišo in jo izmaknil. Vladislav je omenil tudi izzivalce, a ni vedel, da so kamere prav njega ujele, kako jo je sam skril v gozdu. Povedal je, da tega ne bi storil, če ne bi bilo Ivana, slednji pa je poudaril, da mu ni izrecno naročil, naj to stori. Vladislava pa je začela dohajati slaba vest in se ni mogel več pretvarjati. Razkrilo se je še, da je Ivana glede kraje nagovarjal Aljaž, in sicer v zameno za kavo. Je pa na koncu potezo obžaloval tudi Ivan. Maja se je jezila: "Ivana krivim zato, ker je sploh prišel s tako neumno idejo ven. Vladislava pa zato, ker mu je nasedel." Upala je, da sta se ob tem vsaj kaj naučila.

icon-expand Vladislavu je bilo več kot očitno žal za nepremišljeno dejanje. FOTO: POP TV

Aljaž si pribori mesto v Janovi družini Prva dvobojevalca Aleš in Karin sta se odpravila v gozd, kjer sta izbirala med izzivalci. Izbranca bi v primeru zmage prevzela njuni mesti v družini. Karin je na dvoboj pozvala Damijana, Aleš je izbral Aljaža. Slednja sta se prva pomerila v igri Ribolov na suhem. Vsak je moral s pomočjo vrvi, na koncu katere je bil kavelj, ujeti tri vrečke. Aleš je uspel ujeti dve vrečki, nakar se mu je vrv zapletla. Medtem je Aljažu uspelo izenačiti rezultat, a se je vrv zapletla tudi njemu. Aljaž je vrv kar pretrgal in na novo zavezal kavelj, nato pa ujel še zadnjo vrečko. Aleš se je moral preseliti v šotor k izzivalcem, Aljaž pa je zavzel njegovo mesto v družini in hkrati postal prvi dvobojevalec. Če bo njegova družina izgubila pri tedenski nalogi, bo moral v areno.

Damijan se s posebno nalogo vrne na posestvo V enaki igri sta se nato pomerila Karin in Damijan. Damijan je po nekaj neuspešnih poskusih k sebi povlekel prvo vrečko. Kmalu zatem je Karin izenačila rezultat, a je Damijan takoj povedel. Izzivalcu je hitro uspelo ujeti še zadnjo vrečko in tako je postal zmagovalec dvoboja. Karin se je morala preseliti v gozd, Damijan pa se je pridružil družini v hiši, tudi on kot prvi dvobojevalec. Razkril je še, da je dobil posebno nalogo. Karin mu je naročila, da mora paziti na Manjo, in obljubil ji je, da bo na varnem in da se bo ob njem počutila dobro.

icon-expand Aljaž si je priboril mesto v Janovi družini. FOTO: POP TV

'Saj sem videl, kako me je pogledala' Aljaž je povedal, da se bodo lotili naloge, da njemu in Denisu ne bo treba v areno. Damijan pa je upal, da ga bo nasprotna družina lepo sprejela. Ob prihodu je začutil simpatijo z Manjine strani: "Saj sem videl, kako me je pogledala, ko sem prišel v družino. Mislim, da se bo lahko tu še kaj razvilo." Všeč mu je bila njena energija, pa tudi nasmeh. Damijan: "Kdo je ne bi imel?" A je Manja izjavila, da ji bo zelo neprijetno, če jo bo osvajal. Člane družine pa je zanimalo, kaj imata z Moniko in če bo ponoči uhajal k drugi družini. Damijan je povedal, da sta samo prijatelja, a mu niso verjeli. Tom ima asistentki med tuširanjem Tom je bil razočaran, ker mu tudi ta teden ni uspelo priti na posestvo. A je imel vsaj prijetno družbo dveh postavnih deklet. Aneta in Karin sta mu z veseljem priskočili na pomoč, ko se je tuširal in si ni mogel dobro umiti hrbta. Karin ga je umila tudi po nogah, kasneje pa ugotavljala: "Se mi zdi, da mi nič ne manjka zaenkrat." Tom: "Vidim, da sta se kar zagreli za tole drgnjenje in brisanje, celoten remont. Tako da ne vem, kakšne imata kaj načrte za zvečer. Upam, da bom lahko spal."

icon-expand Tom se je pustil razvajati. FOTO: POP TV

'To je Hulk, to ni žena' Andrea je po uspešni tržnici družino presenetila tudi pri postavljanju ograje, ko je spretno vihtela macolo. Peter: "To je Hulk, to ni žena." Manja: "Ona bo superfinalistka po mojem mnenju. Nje se je treba bati ... Za vse tekmovalce na celotni kmetiji je Andrea največja konkurenca." Damijan ob Manji pozabi na Moniko Zvečer je Damijan Manji zmasiral poškodovano nogo. Presenetil je z izjavo: "Zdaj, ko sem videl Manjo in sem jo tako lepo masiral, je Monika samo zgodovina. Monika se ne zaveda, kakega šarmerja, mačota je izgubila. Manja bo kmalu ugotovila, kakšen mačo se je zalepil nanjo." Manja pa mu je povedala, da je njen tip moškega delaven, in ne romantičen. Damijan se je pohvalil, da je sam oboje, hvalil pa je tudi sotekmovalko. Damijan: "Manja je sladka kot čokolada, jaz pa imam zelo rad čokolado." Ko mu je povedala, da mu bodo našli dekle, ki bo cenilo njegove vrline, mu je postala še bolj zanimiva. Kar se zdi nedosegljivo, mu je namreč bolj mikavno. Damijan: "Tisto, kar si želim, tudi dobim."