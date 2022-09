Damijan razjezil Aneto: Kdo misliš, da si ti?

Prva dvobojevalca sta postala Aleš in Karin, ki ju čaka dvoboj z izbranima izzivalcema. V gozdu je medtem izbruhnil prepir, kajti trojici se zdi, da Damijan ne postori dovolj. Potem ko mu je želela dati nasvet, pa jo je novinec prekinil in razjezil.

Izzivalci pripravljeni na dvoboj Na dan izbora prvih dvobojevalcev so bili tekmovalci vznemirjeni. V hlevu je beseda tekla o Manji, ki se je bila pripravljena pomeriti z izzivalcem. Napovedala je tudi, da se bo borila. A če bo izbrala moškega izzivalca in bo ta zmagal, bi se v primeru poraza pri tedenski nalogi na koncu v areni odvil moški dvoboj. Tega pa si Ivan in Vladislav nista želela. Manja je kasneje sama izjavila, da bo v hišo poslala izzivalca, če člani družine ne bodo prijazni do nje. Tudi izzivalci so se pripravljali na morebitnio selitev v hlev ali hišo, kar bi se zgodilo v primeru njihove zmage v dvoboju. Aneta je bila prepričana, da bo izbrana ona, poleg nje pa Aljaž ali Damijan.

icon-expand Manja je bila pripravljena na dvoboj. FOTO: POP TV

'Načeloma bi kot glava družine lahko spal cel dan' Jan si je prvo jutro vodenja družine privoščil dolg spanec, kar je zmotilo Aleša. Pohvalil se je, kaj vse je že storil tisti dan. Tudi Jožica je opozorila, da je Jan pozabil na svoje odgovornosti. Podučila ga je, da bi morali delati v zgodnjih urah, saj je delo v vročini težje. Jožica: "Jaz sem danes nate zelo jezna. Res sem jezna." Jan pa je vztrajal, da mu ni treba zgodaj vstati in da je njegova naloga samo organizacija dela: "Načeloma bi kot glava družine lahko spal cel dan." Monika ga je zagovarjala, češ da bi ga lahko zbudili. Danijela se ji je pridružila z izjavo, da se sama ni hvalila z opravljenimi deli. Aleš je kasneje dodal, da pod Janovim vodstvom pričakuje katastrofo in da njegovih napotkov ne potrebuje. Aleš: "On je sicer močen, ampak za delo potrebuješ tudi nekaj v glavi." Intervju z Valerijo razjezi Aleša Na posestvo je prispel časopis Kmečki list, v katerem so tekmovalci lahko prebirali o dogodkih na posestvu v prvem tednu. V njem je pisalo o poskusu atentata na gospodarico Nado, Aleša pa so razburile izjave izpadle tekmovalke Valerije, ki ga je označila za taktizerja in človeka, ki ne stoji za svojimi besedami. Povedal je, da njegov namen ni zmagati, temveč pridobiti novo izkušnjo. Aleš se je razburjal: "Upam, da čim prej grem. Danes me izglasujte za prvega dvobojevalca." Odločil se je tudi, da ta dan ne bo delal.

icon-expand Karin je prva dvobojevalka. FOTO: POP TV

Namesto Manje v dvoboj Karin V hiši so medtem že izbirali prvega dvobojevalca. Andrea je kamenček namenila Karin, ki ni pravilno uporabljala krp. Jan je dodal svoj kamenček, verjel pa je, da bo zmagala. Karin je brez obrazložitve nominirala Ivana. Peter se je spomnil spora s Karin in kamenček dal njej. Vladislav prav tako, zaradi česar se je Manja začela jeziti, saj je želela v dvoboj. Svoj kamenček je namenila Andrei. Karin je dobila še Ivanov in Majin kamenček, tako je postala prva dvobojevalka.

Aleš prvi dvobojevalec, Natalija razočarana Janova družina je bila na vrsti naslednja, člani pa niso smeli glasovati za njihovo Karin, ki je imela imuniteto. Danijela je kamenček dala Alešu, ki si je želel domov. Ta ji je kamenček vrnil. Jožica in Monika sta prav tako uresničili Aleševo željo, sledil jima je Denis. Aleš je pojasnil, da ga doma čaka hčerka, ki jo neizmerno pogreša in si želi k njej. Karin mu je dala svoj kamenček, na koncu še Jan, zato je Aleš postal prvi dvobojevalec. Natalija Bratkovič je povedala, da je razočarana, saj na kmetiji ni predaje. Natalija: "Niste sami tukaj, od vas je odvisna cela družina in ti, Aleš, jo s svojo odločitvijo puščaš na cedilu." Aleš pa je napovedal, da bo izbral močnega nasprotnika, da bo družina dobila močne moške roke. V gozdu izbruhne prepir Izzivalci so bili menja, da Damijan nič ne dela, on pa se je branil, češ da ni lenoba in da se ne more povezati s trojico. Zdelo se mu je, da se norčujejo iz njega in spravljajo nanj, ker so bolj izkušeni. Damijan je izgubljal potrpljenje, Aljaž pa mu je vrgel pod nos, da jih izkorišča, saj mu kuhajo, perejo in pomivajo. Aljaž: "A ti je samoumevno vse?" Pojasnil je, da se mu je zasmilil zaradi svoje preteklosti, a da ga zaradi tega ne bo nosil po rokah. Ko mu je Aneta začela dopovedovati, da je odrasel človek, ki si sam oblikuje življenje, ji je rekel, da preveč govori in da ga ne to zanima. Aneta se je razjezila, Damijan pa se je odločil, da ne bo jedel, a si je kasneje premislil.

icon-expand Aneta se je jezila na Damijana. FOTO: POP TV