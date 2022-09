Damijan se je težko sprijaznil z izločitvijo: Doma sem bil čisto uničen

Damijan Forjanič je v zadnjem dvoboju dal vse od sebe, da bi ostal na posestvu, a se to ni zgodilo. Moniko pogreša, a le kot prijateljico, njegova velika želja pa je delati v modnem svetu.

Domov si odšel po kar dveh dvobojih in v prvem smo videli, da ti gre 'vrečelov' veliko bolje od rok kot pa ciljanje tarč. Kaj je šlo narobe? Pri meni je bila predvsem ta težava, da se nisem dovolj koncentriral na dvoboj. Izdala me je psiha, saj sem pred in med dvobojem imel v mislih, kaj se bo zgodilo, če izgubim. Moral bi se osredotočati na to, kako bom zmagal.

icon-expand Damijan Forjanič FOTO: POP TV

Aljaž je med drugim dvobojem opazil, da si povsem obupal, ko je sam povedel. Ali je bilo res tako? Med drugim dvobojem sem dal vse od sebe. Imel sem krvave prste zaradi vrvi. Čeprav jih nisem več čutil, sem se še vedno boril, dokler ni Aljaž prišel do cilja. Dal sem vse od sebe v tistem trenutku.

Na tribuni je sedela tudi Monika. Kako je njena prisotnost vplivala nate? V areni Monika ni imela nobenega vpliva na mene. V tistem momentu nisem premišljeval o Moniki in ne o dvoboju, ampak o samem sebi.

Monika je bila tvoja simpatija na posestvu, a si se malce zagledal tudi v Manjo, slednja pa je omenila še Karin. Ali si tudi sicer takšen Casanova? Po resnici povedano, ni bila nobena moj tip punce. Na Moniko sem se malce navezal le zato, ker mi je stala ob strani. Hotel sem jo imeti za svojo zaveznico. V gozdu sem imel čas premisliti o taktiki. In moja taktika je bila, da punce dobim na svojo stran kot prijateljice, da bi lahko to izkoristil pri podelitvi kamenčkov, zato da bi me ohranjale čim dlje notri. Vedel sem, da se punce hočejo znebiti fantov. Ampak sem imel načrt, da bi me punce ohranjale notri, ker bi se jim smilil itd. Nikakor pa se nisem zagledal v nobeno. Hotel sem igrati svojo igro. Saj to je igra. Ni bil moj načrt, da se zaljubim, ampak koga lahko izkoristim, da pridem čim dlje. V resnici pa sem kavalir, ja. Če mi je katera punca všeč, jo res razvajam in peljem na res lep zmenek. Pred selitvijo v kajžo in po slovesu od Monike si jokal, kako pa je bilo, ko si odhajal s posestva in ko si prišel domov? Ko sem odhajal domov, mi je bilo res zelo težko, saj je bil moj cilj superfinale ali pa zmaga. Nisem mogel prenesti tega, da se peljem domov. Nekako težje mi je bilo iti s posestva, kot pa iti tja. Doma sem bil čisto uničen, hotel sem iti nazaj na kmetijo. Nisem mogel verjeti, da sem izpadel.

icon-expand Moniko pogreša, a le kot prijateljico. FOTO: POP TV

Ali Moniko še zdaj pogrešaš in morda upaš, da se bodo vajine poti še križale? Moniko pogrešam kot prijateljico. Da bi se pa med nama razvilo kaj več, pa dvomim. Bil si malce razočaran nad predzadnjim mestom v tekmovanju. Kako pa so tvojo predstavo komentirali tvoji najdražji? Seveda sem razočaran in še kar nekaj časa bom. Moji najdražji so rekli, da sem za njih že zmagovalec, da sem dobil možnost letos boriti se v takem šovu kot je Kmetija. Ampak mi je žal, ja, da nisem priložnosti bolj izkoristil. Med tekmovanjem si odkrito govoril o svoji preteklosti in na ta način pogosto odložimo del bremena, ki ga nosimo s seboj. Ali ti je zaradi tega danes kaj lažje pri srcu? Nič mi ni kaj lažje trenutno, počutim se isto kot prej. Edino tega se zavedam, da sem svojo zgodbo delil s celotno Slovenijo.

Kako je sodelovanje v šovu vplivalo nate oz. kakšne spremembe opažaš pri sebi? Spremenilo se je pri meni to, da si res mislim, da še moram delati na sebi. Tako psihično kot tudi fizično. Ker za tak šov moraš bi res zelo močan, da prideš do konca. Ob svojem slovesu si povedal, da boš odslej navijal za Moniko. Ali to še vedno velja? Seveda, navijal bom za njo, ker mi je poleg Aleša edina stala ob strani. Tudi zato ker je rekla, da je veliko dala skozi. In ji privoščim. Močan karakter ima. In če ima željo, bi lahko zmagala. Naj letos zmaga punca in ona bi si vsekakor zaslužila, ker sem videl, da je borka.

icon-expand Damijan želi delati v modnem svetu. FOTO: POP TV