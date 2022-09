Damijanovo spoznanje: Takšne ženske ne spoznaš nikjer

Družina v hlevu je ta dan praznovala, Danijela je namreč imela rojstni dan. Tekmovalka si je po sladkanju s tortico ogledala sporočilo svoje mame in hčerke, ob čemer so jo preplavila čustva, hkrati pa je dobila dodatno motivacijo. Razkrila je, da je mama dveh otrok, hčerka živi z njo, sin z očetom. Bila je otožna, ker na posestvu ni imela stikov z njima. Danijela: "Vem, da sem tu tudi zaradi njiju, da pridem čim dlje."

Damijan se trudi, a zaman

Damijan in Manja sta vstala med prvimi in si privoščila kavo. Damijan je laskal sotekmovalki: "Dobra je, samo ne tako dobra kot ti." Manja: "Bog pomagaj." Zdelo se ji je, da Damijan leta od enega dekleta do drugega, in to ji ni bilo všeč. Damijan pa je tuhtal, da bo pri nalogi dal vse od sebe, ne samo za družino in zmago: "Ampak tudi za Manjo, da ji dokažem, da sem pravi zanjo." Manja: "Damijan ni pravi moški za mene, niti približno." Ni namreč njen tip moškega, poleg tega je treniral nogomet, ona pa se nogometašev, kot je povedala, izogiba kot satan križa.

Petru ni do garanja

Vladislav in Ivan sta zakopala bojno sekiro in družina je bila odločena, da bo delala vso noč, da bi dokončala nalogo. Niso pa bili vsi navdušeni nad takšnim konceptom'. Peter: "Jaz se ne mislim do šestih zjutraj brez glave, brez repa pobijati." Zato je premišljeval, da bi se javil za drugega dvobojevalca. Vladislav in Ivan sta obljubila, da bosta dala vse od sebe, Damijanu pa se je zdelo, da se v resnici bojita dvoboja z njim.