Damijanovo srce se je ogrelo za Moniko, njo pa nekdo čaka doma

Po porazu v dvoboju s Karin Lipovnik se je moral izzivalcem pridružiti Damijan Forjanič . Toda Mariborčan ni bil deležen tople dobrodošlice. Aneta Andollini je povedala, da mu ne zaupa, Aljaž Pušnik pa je čutil željo, da bi ga 'psihološko malo uničil'. Damijana očitno čakajo težke preizkušnje, ki ga spremljajo že od otroštva. Razkril je, da je bilo v družini veliko nasilja: "Zelo so me tepli, težko je bilo bilo iz dneva v dan." Starša sta ga zapirala iz hiše, niso imeli hrane, bil je tudi priča očetovemu poskusu samomora. Začarani krog je pretrgala premestitev v materinski dom, nato v krizni center za mlade, ki je bil zanj kot zapor. Kljub doživetemu nasilju je želel domov k staršema: "Nisem mogel brez njiju, vseeno sem ju imel rad."

Damijan je živel s slabo samopodobo, spopadal se je z občutki ničvrednosti. Razvijati se je začel šele v rejniški družini, brati in pisati se je naučil v 4. razredu. Damijan: "Sploh nisem vilice znal držati, da bi jedel." A še danes obžaluje, da ni odraščal s svojima biološkima staršema. Na vprašanje, kaj bi rad povedal svoji mami, odgovori s solznimi očmi: "Ne zamerim ti, ampak moraš vedeti, da mi je uspelo. Da je vsaj meni uspelo, da sem ustvaril družino." In doda: "Mami bi oprostil, saj si ni sama kriva. Še vedno jo imam rad, takšno kot je."

Damijan je v šov Kmetija prišel po daljšem obdobju samskega življenja, a je njegova velika želja, da bi si ustvaril družino, ki bi ji z morebitno denarno nagrado lahko omogočil boljšo prihodnost. In prav na posestvu se je že prvi dan povezal z Moniko Nastjo Sotenšek, ki jo je imel ob sebi tudi prvo noč. A sorodni duši sta se morali ločiti, ko je moral Damijan v gozd k izzivalcem. 25-letnik ni skrival, da najbolj pogreša Moniko, zato je bil vesel, ko se je na izmenjavi dobrin srečal z njo. Kar naravnost jo je vprašal: "Si me kaj pogrešala?" Povedala je, da zelo, a ni bil zadovoljen z odgovorom. Monika: "Kaj naj zdaj tu skačem ali kaj?" A je Karin že ob prihodu na posestvo opazila, da Monika Damijana res zelo pogreša. Karin: "Z nekom se je ujela in to osebo tudi takoj izgubila."