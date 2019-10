Damjana pozitivno presenečena: Nisem vajena takih odzivov

Prvi dan, ko ste prišli na posestvo in si je Lucija zaželela moške družbe, si ji očitala, da ji gre po glavi samo to. Pa je kasneje tudi v tebi kdo od tekmovalcev prebudil globlja čustva?

Kateri tekmovalci pa so pokazali največ znanja, spretnosti in delavnosti in katerim je bilo najpomembnejše tekmovanje oz. bitka za glavno nagrado?

Kar se tiče šole, na začetku nisem bila resna. Seveda sem se potem zresnila in jo končala. Moji družini ne potrebujem nič dokazovati, ker vedo, kakšna sem, in so lahko ponosni name.

Ker je rekla, da me ne bo izbrala zaradi roke. Ampak sem čutila, da me bo, zato tudi drugič nisem bila razočarana.

Videti je, da je Marjana črna ovca v družini. Kakšno mnenje si o njej ustvarila sama?

Marjanca, Marjanca. Malo je zmedena. Naši fantje so se radi malo pošalili. Osebno mislim, da je odlična oseba, in jo spoštujem.

Na posestvo so tik pred tvojim odhodom prišli odpadniki, ki so morali opravljati skrite naloge in hoditi na tlako, da bi si prislužili hrano. Kako je po tvojem mnenju mogoče, da so med vami nastale tako velike zamere, tudi na osebni ravni, in ni bilo pretiranega razumevanja do njihovega početja, ki je bilo del igre?

Odpadniki so se mi smilili, ker niso imeli toliko hrane. Osebno jim nisem mogla pomagati, ker to ni bila moja naloga, ampak naloga glave družine. Vem pa, da je to del igre in so nam morali nagajati.