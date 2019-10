Danijel mora v areno, Natalija opozori tekmovalce

Člani družine so pripravljeni žrtvovati par pridnih rok in so za prvega dvobojevalca izbrali Danijela Friglja. Opozorilo voditeljice Natalija Bratkovič pa že napoveduje zaplete, ki bodo tekmovalce še kako presenetili.

‘Najbolj neumna izjava te Kmetije’ Danijel je navsezgodaj zjutraj poskrbel za živali, med drugim tudi za to, da kravici ne bosta več ležali v vodi. Ko je slišal za predlog družine, da ne bo dobil hrane, če ne bo delal, je komentiral: "Najbolj neumna izjava te Kmetije." Povedal je, da dela že od 6. ure zjutraj, medtem ko so nekateri spali do 9-ih in popili vso mleko. Njemu ni ostalo nič, saj je zadnji prišel k zajtrku.

Morda je doumel, da bi se moral ugrizniti v jezik FOTO: POP TV

Marjana Danijelova posrednica Danijel je svojo skrivnost zaupal Marjani. Naročil ji je, naj družino zavede, češ da si je želel biti črna ovca, da bi bili neuspešni pri nalogi, oziroma da bi izgubili par pridnih rok. Obljubil je, da ji bo predal namig, če bo izpadel. Danijel prvi dvobojevalec, Natalija opozori družino Na izboru prvega dvobojevalca je bila znova na tapeti Sara, češ da je dobra v taktiziranju in ima velik vpliv na Denisa. Natalija se je čudila, ker je glava družine za hlapca izbral Danijela, ki je najbolj delaven, nato pa jih je kar naravnost vprašala, kdo bi na izboru prvega dvobojevalca glasoval za Danijela. Osem tekmovalcev je dvignilo roke, nakar je Natalija napovedala: "Pot do vašega cilja je trnova in nepredvidljiva. Verjemite mi. Saj veste, da je vaša kmetija takšna, kot je še ni bilo. Da ne boste rekli, da vas nisem opozorila. Večkrat."

Natalija Bratkovič opozori tekmovalce FOTO: POP TV

Tom želi zaščititi Denisa Janov klan se je že začel dogovarjati, koga bodo določili za drugega dvobojevalca. Tom si je zadal nalogo, da bo zaščitil Denisa, saj sta pravkar skovala zavezništvo in ga noče izgubiti. Sabina o Denisu: Lep, postaven Denisa Šajherje Kovačiča sta v gozdu presentila Denis Toplak in Sabina Mlakar, ki je bila navdušena nad črno ovco. Sabina: "Lep, postaven … Fant na mestu." Tekmovalec je bil zelo vesel njunega obiska, nadejal se je koristnih nasvetov. In res mu je Denis Toplak svetoval, naj se ne prepušča čustvom, saj ga lahko ženske takoj izkoristijo. Sabina se ni strinjala: "Pusti ga, naj gre svojo pot."

Sabini je všeč mladi Denis FOTO: POP TV

Detektiv Tilen Tilen se je odločil, da bo ugotovil, kdo je na glasovanju za črno ovco črtico namenil Luku. Sumljive so se mu zdele vse ženske, pa tudi Rene, a je prišel do zaključka, da so ženske tako ali tako krive za vse. Skrivno Tomovo sporočilo za Denisa Tom se je odločil, da bo Denisu poslal namig. Ni se namreč želel preveč odkrito pogovarjati z njim, da ne bi člani družine česa posumili. Sporočilce je skril med bučna semena.

Predaja skrivnega sporočila FOTO: POP TV

Vsebina sporočila bo razkrita prihodnjič, kot tudi to, kdo bodo dvobojevalci. Kot razkriva napovednik, gredo v areno kar štirje tekmovalci. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdajpojdite na VOYO.