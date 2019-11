Danijel o porazu: Kot da bi mi nekdo zabetoniral noge

Danijel Frigelj pojasnjuje, zakaj se je zgodil preobrat v dvoboju, potem ko je bil sprva v prednosti pred Janom Klobaso. Pozitivno je presenečen nad podporo, ki jo ima pri gledalcih Kmetije, svojim navijačem pa se opravičuje, če jih je v areni razočaral.

K sodelovanju v šovu Kmetija te je prijavila partnerica Tanja, saj si pikro komentiral pretekle sezone in izbor tekmovalcev, zdaj si vse izkusil na lastni koži. Do kakšnih spoznanj si prišel? Da, res je, bil sem piker, saj nisem vedel, kako je na drugi strani kamer, ker se mi je zdelo, da se ne trudijo dovolj. Ampak, ko vidiš, kako vse to poteka, na hitro spoznaš, da ni veliko časa in da bo treba delati od jutra do večera in še marsikdaj ponoči, če hočeš nalogo narediti. In letos so bile naloge kar težke.



V predstavitvenem intervjuju si povedal, da se najbolj bojiš prepirov. Tvoji strahovi so se žal uresničili. Kako si se spoprijemal z njimi? Prepirov se nihče ne veseli, sploh pa ne jaz. Žal je to tudi del vsakdana na kmetiji in kolikor je bilo mogoče, sem se jim izogibal, a ko si dnevno z istimi ljudmi in ko vsi vidijo samo en svoj cilj, je to zelo težko. Da, 'kravžljali' so mi živce in dnevno praznili baterije.

Do zadnjega ni vedel, ali bo izzval prepir. FOTO: POP TV



Enega izmed hujših prepirov si izzval sam, po nareku skrite naloge. Kako si se počutil, ko si si te posnetke ogledal doma? Zato pa so avdicije. Že na njej sem rekel, da ne maram prepirov in se jih izogibam na daleč. Dobil sem prav tako nalogo in do zadnjega nisem bil prepričan, če bi jo sploh izvedel, saj sem vedel, da se bom s tem zameril vsem sotekmovalcem in da bom izpadel kričač, prepirljivec. Točno to se je tudi zgodilo, je pa to bila samo naloga kot vse ostale. Kako pa si se spopadal s številnimi preobrati, zaradi katerih je (bilo) dogajanje tako zelo nepredvidljivo in napeto? Vse se je dnevno spreminjalo, obračalo, tako da nikoli nisi vedel, kaj bo danes, kaj šele jutri. Menim, da smo bili letos vsi tekmovalci same cvetke in so tudi uredniki sami imeli veliko dela z nami in so prilagajali igro glede na naše dnevno taktiziranje.



Kdo izmed tekmovalcev te je na posestvu ali kasneje med spremljanjem oddaj na POP TV ali na VOYO najbolj razočaral, morda tudi pozitivno presenetil v tej sezoni? Pozitivno samo Marjanca, saj že po njenem prvem dvoboju ni nihče verjel, da bo tako dolgo ostala notri. Negativno … Saj sami gledajo in naj sami pri sebi presodijo, če je bilo na koncu vredno biti negativec in opravljivec. Samo eden je zmagovalec.

Marjana ga je pozitivno presenetila. FOTO: POP TV



Na posestvu si se dokazal kot najbolj vešč kmečkih opravil, pa tudi najbolj delaven, toda s tem si nisi zagotovil mesta v velikem finalu. Ali bi se, če bi lahko čas zavrtel nazaj, manj trudil pri nalogah in skrbi za posestvo? Ne, ne bi se manj trudil, mogoče še bolj. Takšen sem in ne morem iz svoje kože. Kaj pa naj ves dan delam? Sedim? Pijem kavo? Kadim? Ogovarjam? Od tega nima nihče nič.



Jan Klobasa je pred dvobojem s seboj v gozd odnesel Pratiko, zato si Sari skrivaj vzel zapiske. Kako danes gledaš na to svoje dejanje? Seveda so skrivali Pratiko, ne samo Jan, tudi Luka, Denis, Tom in Borut. S tem so pokazali, kako so se me bali, pa ne samo v znanju Pratike, in so vsi hoteli na vse načine zmanjšati moje možnosti za končno zmago. Glede zapiskov, od Sare jih nisem vzel, sem jih samo na skrivaj prepisal, pa so me dobili, pa še to ne oni.

Danijel pravi, da Sari ni vzel zapiskov, temveč jih je samo prepisal. FOTO: POP TV





Sicer si dvoboj z Janom začel zelo dobro in si bil nekaj časa v prednosti, potem pa si začel zaostajati. Resda ni šlo za velike razlike, pa vendar, kaj te je upočasnilo? Kaj naj rečem? Res je, do sredine sem že lepo vodil, na sredi gugalnice pa sem ustavil samega sebe, kot da bi mi nekdo zabetoniral noge. Sploh me niso ubogale, če razumete. Po pravici, hotel sem domov, saj sem pogrešal otroke. A na koncu, ko sem bil doma, mi je bilo žal, da sem se ustavil.



Bil si prva črna ovca in prvi si se dokopal do namigov, pa ti ni uspelo najti vstopnice za finalni teden. Luki je to uspelo v zelo kratkem času. Kako to? Res je. Vse mi je šlo narobe, najprej se je Tom vrinil, tudi moj namig ni bil enak finalnemu, na to sem bil najbolj jezen. Potem nihče ni hotel sodelovati z mano, in kot sem videl kasneje, mi je Denis celo ukradel namig, a ga je karma takoj udarila nazaj. Zato je Luka izpadel največji srečnež in je bil v pravem času na pravem mestu. Vsa čast, Luka.

Danijel tik pred slovesom FOTO: POP TV



Partnerica Tanja je med snemanjem držala pesti zate, napisala ti je ganljivo pismo podpore, ki te je spravilo v jok. Kakšno pa je bilo vajino snidenje po tako dolgem času? Seveda je stiskala pesti. Vidim, da je tudi veliko krajanov, gasilcev in tudi veliko ljudi iz celotne naše lepe Slovenije navijalo za mene, zato mi je še bolj žal, da sem se za trenutek ustavil in nisem bil osredotočen v dvoboju z Janom. Vsem mojim navijačem se opravičujem, če sem jih razočaral.



Ves čas si užival veliko naklonjenost gledalcev. Si bil presenečen nad tem in koliko ti takšna podpora pomeni? Da, res je, sploh ne morem verjeti, koliko podpore imam po celotni Sloveniji, sem zelo pozitivno presenečen. In to mi veliko pomeni predvsem zato, ker vidim, kako gledalci, navijači dihajo z mano in se z mano veselijo ter tudi žalostijo. Hvala vsem za podporo.

Presenečen je nad izjemno podporo. FOTO: POP TV



Dvojčka Jan in Tilen sta, v nasprotji s tebo, deležna precej neusmiljenih kritik. Kako bi komentiral poplavo komentarjev na njun račun? Tako igro sta igrala in zdaj se morata ukvarjati s temi negativnimi kritikami, a ker ju že kar dobro poznam, menim, da jima za to ni mar. Za konec, kdo izmed tekmovalcev si po tvojem mnenju zasluži zmago in 50.000 evrov? Seveda najbolj pridnemu na kmetiji, in to je Marjana (smeh).