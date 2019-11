Danijel za glavi postavil Jana in Tilna: Sta carja. Peljita vlak do finala.

Danijel Frigelj je nadvse presenetil z imenovanjem novih glav družine. Marjana Povše je bila povsem šokirana, saj ni vedela za njihov dogovor, s katerim jo je izpadli tekmovalec v resnici zaščitil.

Marjana v šoku Člani družine so po večeru skrivalnic prejeli Danijelovo poslovilno pismo. Sari se je zahvalil, ker je skrbela za njegov trebušček, Marjano je pohvalil kot superbabico, dvojčkoma pa je sporočil: "Škoda, da se že od začetka nismo tako ujeli. Sta carja. Peljita vlak do finala." Bil je tudi vesel, da sta se s Tanjo našla na isti valovni dolžini. Ganjena tekmovalka je povedala, da je Danijel "en krasen dečko", in je bila zelo vesela, da ga je imela priložnost bolje spoznati. Marjano pa je vse skupaj zelo presenetilo: "Res me je šokiralo, da so največji sovražniki kar naenkrat najboljši prijatelji. Halo!?"

Danijel se je spoprijateljil z dvojčkoma FOTO: POP TV

‘Dvojčka sta zakon!’ Danijel je za glavo družine na veliko presenečenje vseh imenoval dvojčka. Pričakoval pa je, da bosta izpolnila obljubo, ki sta mu jo dala. Pojasnil je, da so imeli poseben dogovor. Če bi izpadla dvojčka, bi Danijel postal glava družine in bi moral ščititi Tanjo do finala. Ker pa je izpadel sam, ju je imenoval za glavi, onadva pa morata ščititi Marjano. Dodal je še, da se je v kajži ujel z njima, da so čez noč postali prijatelji. Danijel: "Dvojčka sta zakon!"

Red, čistoča in delo! Marjana, ko je izvedela, da sta dvojčka glavi: "Mene je skoraj kap. Spet sta prišla do svojega cilja. Onadva ne poznata poraza." A so se morali vsi hitro osredotočiti na delo, kajti Jan in Tilen sta ukazala, da morajo vse pospraviti. Jan je napovedal, da bo zahteval red, čistočo in delavnost. Tomu njuno obnašanje ni bilo všeč: "Mi bomo delali toliko, kolikor bomo sami hoteli. Tako kot onadva prejšnji teden."

Presenečeni tekmovalci FOTO: POP TV

Jan se želi povezati z Marjano Jan je začel lobirati pri Marjani, da bi se pridružila njegovemu klanu. Luka, Tom in Rene pa so kovali svoje načrte. Luka: "Čas je, da dvojčka vidita, da kdor visoko leta, nizko pade." Marjana jim je kasneje povedala za Janove poskuse lobiranja, kar je trojico zelo presenetilo.

Jan očitno namerava izpolniti obljubo, ki jo je dal Danijelu FOTO: POP TV

Luka ima slabo vest Luka in Tom sta priznala gospodarici Nadi, da koruze niso pobrali do konca, ob tem pa je imel Luka slabo vest, saj je bila to naloga iz preteklega tedna, ko je bil sam glava družine. V tem tednu bodo morali tekmovalci pripraviti zemeljsko skulpturo iz naravnih materialov, poleg tega bodo lončarili, ter pripravljali spominke.

Luka je imel slabo vest FOTO: POP TV

Luka in Tom se soočita z Janom Jan je slišal pogovore, ki so jih imeli Luka, Tom, Marjana in Rene ob polju koruze. Slednjega je poklical na samo in mu povedal, da računa na to, da bo premagal Toma, ki se mu je strašno zameril. Rene se je jezil: "To je prizadeto ... 5 letni otrok ne bi verjel tem njegovim izgovorom." Odločil se je, da bo zaupal Luki, ki se jima je skupaj s Tomom tudi pridružil. Luka je očital Janu, da sta se s Tilnom želela znebiti njega in Toma. Jan se je branil, da je imel v mislih čas, ko se bodo morali postati vsak zase. Luka je poudaril, da sta s Tomom storila prav to, a je Jan menil, da še ni napočil pravi čas za to. Luka: "S tvoje strani ne, z najine. Zato si ti jezen." Povedal mu je, da bo odslej delal proti njemu in da se mu je odvalil kamen s srca. Jan se je kasneje jezil: "Ko sta bila Luka in Tom varna, sem bil najboljši ... Zdaj, ko pa sem se obrnil proti njima, ker sta me za***, in ko jima voda v grlo teče, sem pa največji hinavec, pa največji manipulator."

Luka in Tom sta ugotovila, da je Jan delal tudi proti njima FOTO: POP TV

Tanja: Jan ni kriv, da so mu drugi sledili Tanja in Adrijana sta ugotavljali, da Jan nikoli ni nagovarjal tekmovalcev, kako naj glasujejo, ali jih izsiljeval. Preprosto je razkril svoj načrt, ki so mu zavezniki v pričakovanju koristi tudi sledili. Rene ni bil istega mnenja, sklenil je, da je Jan dvoličen, saj je njemu in Sari govoril eno, ko sta se jim pridružila še Tom in Luka, pa so se njegove ‘zgodbice’ spremenile.

Tekmovalci z nasprotnega brega FOTO: POP TV

Tom in Luka se preselita Tom in Luka sta se odločila, da se bosta preselila v drugo sobo. Luki je bilo hudo zaradi Tilna, Jan pa je bil kratek: "Uživajta." Toda Tilnu ni bilo vseeno.

Slovo od Tilna ni bilo lahko FOTO: POP TV

