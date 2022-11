Danijela je druga dvobojevalka, Denis se je zameril celi družini

Denis se je odločil, da bo začel igrati svojo igro, toda s sedenjem na več stolih hkrati se je zameril celi družini. Najbolj sta bili nanj jezni Maja in Danijela, ki je po prelomljeni obljubi postala druga dvobojevalka.

Zaupno

Danijela in Karin sta imeli zaupen pogovor. Danijela je izrazila mnenje, da Aneta želi na tujih žuljih priti do finala in da zavaja tudi svoje zaveznike. Karin pa se je spomnila, da je bila sprva zelo mila, na posestvu pa sta se začeli kregati. Karin je kasneje ugotavljala, da je naredila napako, ker se je povezala z močnimi tekmovalci. Po njenem mnenju je bila težava v Tomu in Aneti, ki delata zdrahe v njihovem klanu.

icon-expand Maja je skovala svoj načrt, v areni se je želela pomeriti z Janom. FOTO: POP TV

Pritožbe glede Maje Maja je premišljevala, kaj bi storila z rdečim kamenčkom, medtem pa je nabirala informacije o načrtih družine glede drugega dvobojevalca. Aneta se je pritožila, da do hiše hodi samo po hrano in da ni niti enkrat vprašala, če potrebujejo kakšno pomoč. Tudi ostalim članom družine se to ni zdelo prav in Tom je obljubil, da ji bo naložil delo. Sedenje na več stolih Maja je kasneje povedala Danijeli, da ji bo dala rdeč kamenček, v zameno pa bi morala pregovoriti Jana, da bi svojega dal njej. Tako bi lahko vrnila njegovega in pristavila rdečega. Denis je Maji obljubil, da bo prav tako glasoval za Jana. A je to, da je našel namig, zaupal tudi Tomu in Aljažu. Slednjemu je zaupal tudi, kaj mu je v šotoru povedala Maja. Aljaž je sklenil, da mu lahko zaupa celo bolj kot Tomu. Skupaj sta se odpravila iskat kamenček, a ga seveda nista našla.

icon-expand Denis je od Maje šel k Aljažu. FOTO: POP TV

Denisa hitro razkrinkajo Aneta in Danijela sta skupaj ugotavljali, da Denis zavaja tekmovalce in igra. Do takega zaključka je prišel tudi Aljaž, potem ko je izvedel, da za namig ne ve samo on. Maja je medtem kamenček izročila Danijeli. Imela je slabo vest, ker je Denisu lagala, da ga nima. V prvem krogu izenačenje med Janom in Danijelo

Napočil je čas za izbor drugega dvobojevalca. Maja je glasovala za Jana, ker si je želela troboja. Poleg tega se ji je zdelo, da ima tako več možnosti za zmago. Denis je na koncu glasoval za Danijelo, to pa zaradi njenih šal. Aneta je glasovala za Danijelo, ki se ji zdi močna tekmovalka. Manja je glasovala za Karin, ki se ji zdi dovolj močna, da bi izločila Majo. Karin je glasovala za Jana, Ivan in Aljaž za Danijelo. Jan je kamenček namenil Danijeli, ki mu ga je vrnila in pristavila rdeč kamenček. Tom pa je s svojim kamenčkom poskrbel za izenačenje med Danijelo in Janom. Danijela postane druga dvobojevalka V drugem krogu so tekmovalci glasovali samo za Danijelo in Jana, rdeč kamenček pa je izgubil svojo moč. Denis in Maja sta glasovala enako. Manja in Karin sta kamenček tokrat namenili Janu, vsi ostali so glasovali enako, torej za Danijelo. Slednja je postala druga dvobojevalka. Upala je, da se bo lahko soočila z Denisom. Danijela: "Da mu rečem, da je še enkrat dokazal, da je največji igralec tu na kmetiji." Karin pa je ocenila, da si je izkopal veliko jamo pri vseh tekmovalcih.

icon-expand Danijela se bo jutri pomerila z Majo. FOTO: POP TV

Danijela se sooči z Denisom Maja je bila besna, ko je izvedela, da je Denis kamenček dal Danijeli. Aneta ji je povedala, da je vsakemu razlagal drugo zgodbo. Danijela pa se je odpravila do šotora, da bi se z njim soočila. Na njene klice se ni odzval, zato je vstopila. Denis: "Kaj se dogaja?" Danijela: "A se norce delaš?!" Denis: "Iz koga?" Danijela: "Iz vseh nas!" Zahvalila se mu je za glas in mu povedala, da je še enkrat dokazal, da ni mož beseda.