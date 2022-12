Danijela je edina ženska finalistka, Jana čaka petkova arena

Manja se je zbudila z mešanimi občutki, bila je fizično in psihično izčrpana. Čakal jo je dvoboj z Danijelo , ki se ji je zdela najmočnejša ženska na posestvu in je po njenem mnenju predstavljala konkurenco tudi Aljažu . Danijela pa je imela tremo: " Veš, da si tako blizu koncu, pa ti lahko kanček zmanjka. " Manja ji je položila na srce, naj se bori, saj si bolj zasluži priti v finale in ima tudi več možnosti za zmago. Manja: " Jaz pa vem, da bi v finalu bolj trpela. " Nameravala pa je kot porotnica zagreniti življenje ostalim tekmovalcem, prvi pa bo na tapeti Ivan.

Manja in Danijela sta se borili za mesto edine ženske finalistke letošnje Kmetije , zmagovalki se je namreč obetala imuniteta. Danijela se je odločila, da se bosta z Manjo pomerili v moči, nato v spretnosti in na koncu v znanju. Najprej je torej bila na vrsti igra Veliko kokodakanja, malo jajc. Preko preprek sta morali prenesti pet jajc, na poti pa pobrati pet vreč, vsakič samo po eno. Danijela je prva na varno spravila prvo jajce, a je Manja uspela rezultat izenačiti. To sta tudi ponovili, a je Danijela takoj zatem znova povedla in prednost še povečala. Prva je prenesla vseh pet jajc in z vsemi nabranimi vrečami začela ciljati svoje tri tarče. Postala je tudi zmagovalka prvega dvoboja.

Dvobojevalki sta se zaradi izenačenega rezultata pomerili še v znanju. Z vsakim pravilnim odgovorom na vprašanja, ki jih je zastavljala Natalija , sta si prislužili po eno točko, osvojenih 7 točk pa je pomenilo zmago. Tekmovalki sta bili precej izenačeni, z zadnjim pravilnim odgovorom pa je Danijeli uspelo osvojiti odločilno točko in je postala zmagovalka arene in edina ženska finalistka letošnje Kmetije, Manja pa se je morala posloviti.

Jan bo moral v petkovo areno

Tekmovalce je Natalija znova presenetila, kajti morali so izbrati prvega dvobojevalca, ki se bo pomeril v areni ta četrtek. Glasovali so lahko samo za Ivana, Jana ali Toma. Ivan in Tom sta glasovala za Jana, slednji je glas namenil Ivanu, Danijela se mu je pridružila, Aljaž pa je seveda glasoval za Jana, ki je s tremi glasovi postal prvi dvobojevalec.

Osamljena Danijela

Danijela se je po prihodu iz arene počutila osamljeno: "Odkar sem se vrnila iz arene, se nobeden ne pogovarja z menoj. Ponavadi pravijo, da ko mački stopiš na rep, cvili. Videti je, da je zdaj ostala brez jezika. Večkrat so se me hoteli iz Aljaževega klana znebiti, ampak jim ni uspelo. Videti je, da sem jim pretrd oreh oziroma že kar kokos, tega je še težje razbiti." A je bila vesela, ker je imela Jana, ki je bil edini, na katerega se je še lahko obrnila.

Kmečki list naznani prihod porotnikov

Aljaža je jezilo, ko je zagledal Kmečki list, v njem pa opis, kako je Manja njihov klan prinesla okoli in iz šotora izmaknila namig. V njem so lahko prebrali tudi, da se kot porotniki vračajo Karin, Denis, Manja, Aneta in Maja. Aljaž: "Tole bo pa še pestro." Imel pa je občutek, da ima vsaj tri porotnike na svoji strani, to so bili Aneta, Karin in morda tudi Denis, a je njega in Ivana malce skrbelo zaradi Maje in Manje.