Danijela ob snidenju z najdražjimi: Srce mi bo počilo

Družina je delala na vrtu, ko je Danijela zaslišala klice svojih najdražjih. Ob snidenju, ki si ga je tako zelo želela, so solze tekle v potokih. Danijela : "Srce mi bo počilo zdajle."

Najprej je objela svojo mamo Mojco, nato še vse ostale. Povedala je, da jih je komaj čakala, in bila je vesela dolgih, močnih in iskrenih objemov, ki jih je med tekmovanjem tako pogrešala. Tudi mama Mojca je zelo pogrešala svojo hčerko in je bila vesela, da je lahko prišla na obisk.