Danijela obdrži klobuk in si zada pogumen cilj

Maja je za glavo družine določila Danijelo, ki bo tako varna še teden dni. Tekmovalka je začela iskati zaveznike, s katerimi bi lahko razbila klan nekdanjih izzivalcev. Eden izmed njih je Jan, ki ga je s tem namenom določila za grešnega kozla

Aljaževa nova tarča Aljaž je povedal, da se ima po Majinem odhodu prav 'luštno'. Njegova nova tarča je bila Danijela, ki je po njegovem mnenju prišla tako daleč samo po zaslugi imunitete, ki pripada glavi družine. Ni pa vedel, da sta imeli z Majo dogovor, da bosta v primeru poraza druga drugo izbrali za glavo družine. Danijela je opazila, da je Aljaž zadnje čase kot vžigalica, ki se v hipu vžge, njegov izbruh pa vedno vpliva na celotno družino. Danijela: "Vsi smo potem postali mrki, nihče se ni pogovarjal z nikomer." To jutro ga je razjezila kravica, ki je Ivanu prevrnila mleko.

Aljaž in Aneta sta se zelo povezala.

Karin: Aneta in Aljaž sta si zelo podobna Aneta si je želela postati grešni kozel tega tedna, da bi pridobila novo izkušnjo in se umaknila od družine. Spraševala se je, s kom drži Karin, ki je po njenem mnenju sama obrnila hrbet prvotnemu klanu, s tem pa zapravila njihovo zaupanje. Karin pa je kasneje ugotavljala, da sta si Aljaž in Aneta zelo podobna, zato se toliko bolj ujameta in sta se tudi zbližala. Zdelo se ji je, da je njen odnos z Aljažem slabši, ker v preteklem tednu nista dovolj komunicirala.

Klobuk za Danijelo, lekcija za Aneto Maja je družino povlekla za nos, češ da je dobila še eno priložnost in se od njih ne poslavlja. Tomu je povedala, da je pozitiven človek, da ji je stal ob strani in jo bodril. Položila mu je na srce, naj se pazi, saj ni vse tako rožnato. Karin se ji zdi super oseba, svetovala ji je, naj se bori, in vesela je bila, da sta se lahko bolje spoznali. Aljaža je kljub silnim padcem pohvalila kot delavnega, hvaležna je bila za njegove nasvete. Aneti je povedala: "Žal mi je, da pri svojih letih in pri svojih izkušnjah, ki jih imaš, marsikdaj pokažeš nivo 15-letnice." Pričakovala je, da bo Aneta svetovala sotekmovalcem, a je ubrala drugo igro: "Ti si ljudi, ki so že tako na tleh, potlačeni in poteptani, teptala še bolj." Danijeli je povedala, da je borka, in super oseba. Maja: "Ne se dati. Ne pusti se temu, čemur sem se jaz." Želela jo je videti v finalu in izbrala jo je za glavo družine, kar je Danijelin že šesti mandat.

Danijela ostaja glava družine.

Stari grehi in ozimnica Gospodarica Nada je želela, da tekmovalci dokončajo prejšnjo tedensko nalogo, poleg tega pa pripravijo ozimnico, ki bo tudi njihova nagrada. Pripraviti morajo ajvar, tri vrste marmelade in vložene kumarice. Gospodarica Nada je bila vesela, ker so imeli tudi svoje predloge, ocenila pa bo okus, strukturo, videz in okrasitev kozarcev. Danijela se je bala, da bodo moški komplicirali, saj še niso preboleli zadnjega poraza. Jan pa je tekmovalce označil za ovce in se šel učit. Cilj je razbiti klan Danijela je premišljevala, da bi za grešnega kozla določila Aljaža ali Jana. Njena želja je bila, da bi izločila Aljaža, s tem pa razbila klan. Zanimalo pa jo je, ali bi se Jan sploh boril. Tekmovalec je pritrdil, češ da se bo držal prvotnega cilja, kar je zmaga. Z Danijelo sta se dogovorila, da bo prvi grešni kozel, s čimer si lahko pribori imuniteto. Glava družine ga je spomnila tudi, da bi lahko osnovali svoj klan.

Aljaž je grešni kozel.