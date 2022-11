Danijela poskrbi za preobrat, v areno mora Aljaž

Danijela je izkoristila zlat kamenček, ki ga je našla dan pred izborom drugega dvobojevalca. Z njim je izničila vse svoje glasove, jutri pa bo namesto nje v areno moral Aljaž, ki se bo skupaj z Aneto in Janom boril za nadaljnji obstanek na posestvu.

Kdor se zadnji smeje ... Aneta, Ivan, Aljaž in Tom so opazovali Danijelo, ki je pri ograji vztrajno izkala zlat kamenček.

Smejali so se, saj so bili prepričani, da išče brez namiga. A kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Danijelin trud je bil na koncu poplačan. Zlat kamenček, ki ga je našla pri ograji, je pomenil rešitev pred areno, bil pa je tudi njena vstopnica v polfinale.

icon-expand Danijela s svojo dragoceno najdbo FOTO: POP TV

Danijela zvito mede nasprotnike Danijela je Manji zaupala, da je našla dragocenost, pa tudi to, da ji je Aneta predlagala, da bi se povezali. Zdelo se ji je, da prvi dvobojevalki teče voda v grlo. Manja je bila odločena: "Celo Kmetijo smo igrali neko pošteno igro, pred polfinalom pa res ne mislimo več poštene igre igrati, pa da gremo vsi domov kot poraženci, oni se bodo pa na koncu smejali s 50.000 evri. Ne!" Danijela se je kasneje pretvarjala, da še vedno išče kamenček in je tako zavedla nasprotni klan. Nekdanji izzivalci in Ivan so se obenem poglobili v Kmečke liste, saj jim je Danijela zaupala, da je v preteklem tednu zlat kamenček našla prav z njihovo pomočjo.

Tomu se razjasni nebo Tom je bil edini v klanu, ki sploh ni vedel, da sta Ivan in Aneta že našla namig. Aneta je medtem komentirala: "Tom razmišlja samo s svojo glavo, ne deli mnenja ... To je mogoče tudi eden od razlogov, da mu nismo takoj povedali." A je med pogovorom izdala, da so ga vendarle našli. Tom je bil presenečen, odločil se je: "Tudi če bom kamenček našel, verjetno ne bom takoj tekel do njih ... Če bo meni koristil, ga bom definitivno sam uporabil."

icon-expand Danijela je presenetila z zlatim kamenčkom. FOTO: POP TV

Preobrat na glasovanju, v areno mora Aljaž Ivanu je kasneje uspelo najti drug namig, ki so ga Danijela, Manja in Jan vrnili na svoje mesto. A se je čas iztekel, kajti prišla je Natalija. Tom je glasoval za Danijelo, Jan pa za Aljaža, saj je želel z njim v dvoboj. Aljaž je kamenček namenil Danijeli, ona mu ga je vrnila. Manja je želela izpolniti Janovo željo in je glasovala za Aljaža. Aneta in Ivan sta seveda glasovala za Danijelo, a je slednja povedala: "Ampak to še ni vse." In je na mizo dala zlat kamenček. Z njim je izničila svoje glasove, Aljaž pa bo moral v areno, kjer se bo jutri odvil troboj med njim Aneto in Janom.

Aljaž posname sporočilo za svoje najdražje Družina se je po izboru posvetila tedenski nalogi, Aljaž pa si je vzel nekaj trenutkov, da bi posnel sporočilo za svoje najdražje. Povedal je, da je bilo na posestvu naporno in da pogreša njih in svojo Lino. Aljaž: "Nisem si znal predstavljati, kako bom zdržal toliko časa brez Line." Dodal je še, da bo v areni dokazal, da je zmožen zmagati in je vreden tega.

icon-expand Zadovoljni Manja, Danijela in Jan FOTO: POP TV