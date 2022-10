Danijela: V otroštvu sem pretrpela veliko udarcev

29-letna Danijela Medenjak iz Šmartnega ob Paki je v areni bila boj, iz katerega je prišla kot zmagovalka. To pa ni bila edina bitka v njenem življenju. Pred odhodom v kajžo se je tako spominjala dogodkov iz preteklosti, ki jih mora še predelati, doživljala pa jih je v svojih najbolj ranljivih letih. Danijela: " Ker me mati ni zaščitila takrat, ko bi me morala. V otroštvu sem pretrpela veliko udarcev, zato sem pri 18-ih letih šla od doma, začela svojo življenjsko pot. "

Po odhodu zdoma je spoznala partnerja in prvič zanosila. Žal sta se z očetom njenega prvorojenca razšla, ostajata pa v zelo lepih odnosih. Kasneje je spoznala drugega partnerja in zanosila znova, a je bila zaradi prevar razočarana in je izgubila zaupanje. V zvezi je vztrajala do konca, saj si je neizmerno želela ohraniti družino, ki je sama kot otrok ni imela, a sta z drugim partnerjem na koncu ubrala vsak svojo pot. Danijelo je pot letos vodila v Kmetijo, iz katere bo zagotovo prišla še izkušenejša in močnejša.