Danijelo doma čakala še večja nagrada, v srce so ji sedli pozitivni komentarji gledalcev

Danijelo Medenjak je zabolelo, ker so jo od superfinala ločile sekunde, a je bila vesela za Toma Zupana. Poleg tega jo je doma čakala še večja nagrada, vrnitev v objem njenih otrok pa je bila zelo čustvena. Razveseljuje jo tudi izredno pozitiven odziv in podpora gledalcev.

Na posestvu si verjetno najbolj dramatično pot spisala prav z Denisom Kunštekom, ki se je končala z njegovim glasom Aljažu. Oba imata za seboj težke življenjske preizkušnje, kakšne lekcije pa si odnesla iz vajinih interakcij in v kakšnem odnosu sta danes? Ja, pot na kmetiji z Denisom je bila res zanimiva. Pa midva sva se zmeraj vse pogovorila in se hecala dalje. Kot sem že dejala v enem izmed intervjujev, nikjer ni pokazano, kako sem ga spodbujala in motivirala, ker ni bil tako samozavesten. Ampak je na koncu tudi meni zmanjkalo energije zanj, ker moraš konec koncev gledati nase. Stikov trenutno nimava, vsak ima svoj tempo življenja. Verjetno bo po koncu oddaje več časa. Bom storila prvi korak, da greva na kavo. Jaz mu nič ne zamerim. Čeprav so nekateri dobro izkoristili ta najina zbadanja sebi v prid.

Danijela Medenjak je bila priljubljena med sotekmovalci in gledalci.

Zanimiv odnos sta imeli tudi z Aneto, ki te je sprva hvalila, zdaj pa ima o tebi slabo mnenje in te je celo blokirala. Kako bi komentirala ta preobrat? Nikjer nisem zasledila, da ima Aneta dobro mnenje o meni, samo tisto, da sem ji bila konkurenca, da nisem bila lahka nasprotnica. Da nisva v stiku, ni panike. Si ne želim. Se je za vprašati, bilo nas je 20 in samo ona ima slabo mnenje o meni. Ne ve pa, koliko od 20-ih jih ima slabo mnenje o njej. Kljub temu, da te je Denis prikrajšal za superfinale, si mu oprostila. V kakšnem odnosu pa sta danes? Denis se je odločil tako kot se je, jaz mu nisem zamerila. Me je pa jezilo to, da se je na koncu opravičeval in jokal, da me je prikrajšal za superfinale. Jaz sem ga še zagovarjala pred ostalimi, da naj ga pustijo pri miru, da je to že za nami. Se mi je zahvalil, da sem kljub vsemu to naredila zanj in da me spoštuje. Na koncu se mi pa spet v areni pred Natalijo zlaže. Še zadnji nož v hrbet.

Vrata v superfinale so zate ostala zaprta, a ni prav veliko manjkalo, da bi se obrnilo drugače. Šlo je namreč za sekunde. Marsikdo je morda pričakoval, da bo Tom z lahkoto opravil s tabo, a si mu dala vetra. Ali si s tem presenetila tudi samo sebe? Ja, dvoboj s Tomom je bil pošten in borben, če ne bi izgubljala časa na prvi fazi, bi ugnala Toma kot za šalo. Malo je zabolelo, da so naju ločile sekunde. Bil je udarec, ampak sem bila vseeno vesela zanj.

Objem s Tomom Zupanom po dvoboju za uvrstitev v superfinale.

Med dvobojem si imela glasno podporo s tribune. Ali ti je prav ta vlila potrebno motivacijo in energijo ali te je naprej poganjala misel na otroka? Fokus je bil samo na igro, v areni nisem pogledovala ne levo, ne desno. Slišala sem tribuno in to mi je dalo še več energije, ker so mi dali vedeti, da sem Toma dohitela. Res so bili glasni in kapo dol, takšnega navijanja še ni bilo. Glavne nagrade nisi osvojila, ampak te je doma čakala večja. Kakšno je bilo snidenje s tvojima otrokoma po tako dolgem času? To je bila še večja nagrada, snidenje je bilo čustveno. Otroka sem šla iskat v šolo in vrtec in sploh nista vedela, da je mami nazaj. Solze so tekle meni, otrokoma ter učiteljicam. Časa ne morem nadoknaditi, ampak mojo posteljo sta zasedla in grela za več kot mesec dni. (smeh) Cartanja ni manjkalo.

S sotekmovalci in gospodarico Nado tik pred odhodom v odločilno areno, ki ji ni bila namenjena. Ne zamudite superfinala nocoj ob 20. uri na POP TV.

Na posestvu si bila priljubljena, kakšnih odzivov pa si deležna v 'zunanjem svetu'? Odziv publike je res zeloooo pozitiven, res iskrena hvala za vsak korak podpore. Tudi če nisem zmagovalka Kmetije 2022. So mi sedli v srce komentarji, da sem kljub vsemu njihova zmagovalka Kmetije. In to mi veliko pomeni, ker mi dajo vedeti, da nisem slaba ženska, mati. Ampak da podpirajo to, da sem imela jasen cilj in da ne grem preko trupel za 50.000 evrov. Po Nadini zaslugi smo izvedeli, da se ti je med tekmovanjem nabralo ponudb za prijateljstvo. Ali se na tem področju obeta kaj romantičnega? Iskreno rečeno, prošnje prihajajo vsakodnevno, vendar je moj profil na Facebook-u zaklenjen in ne sprejemam prošenj. To želim zaradi zasebnosti, notri je res veliko fotografij otrok. Sledijo mi pa lahko na IG-ju pod Neli_leli. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Moje življenje teče naprej, služba je v polnem pogonu. Seveda pa delam na tem, da si najdem službo, kjer bi mi bilo lažje zaradi otrok, ker sem sama v tem. Drugo službo sem iskala tudi že pred odhodom na Kmetijo.

Aljažu Pušniku je pomagala z namigom, da bi lahko uresničil svoje pohvale vredne cilje.