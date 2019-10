Danijel je pobesnel, krivi so strici iz ozadja

Danijel je ocenil, da je najbolj primeren trenutek za izvedbo skrite naloge takoj po izboru drugega dvobojevalca, kar je postal on sam. Danijel: "Nisem črna ovca, sem črna ovca med volkovi." Nato je udaril po mizi, začel kričati in dvojčkoma vrgel v obraz, da sta mu obljubljala nagrado, kar je Jana v hipu dvignilo na noge. Danijel mu je zabrusil, naj sede, nakar se je vmešal še Tilen.

Ostali tekmovalci so poskušali zadržati razgreto trojico, nakar je Natalija prekinila glasno prerekanje. Sabina in Miha, ki sta poslušala, kaj se dogaja na posestvu, sta bila zadovoljna. Miha: "To je pa nad pričakovanji." Nihče izmed tekmovalcev ni vedel, da je provociranje z lažmi Danijelova skrita naloga.