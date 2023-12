David je po zmagi v areni dočakal obisk najdražjih in zajokal

David Peter Sekirnik je v areni ugnal Tima Novaka in si priboril prednost, povezano s prihajajočo poroto. Mateja Šereg je za glavo družine imenovala Patricijo Virant, trije polfinalisti pa so se razveselili obiskov svojih najdražjih.

David premaga Tima in si pribori prednost Za prednost v prihodnjem tednu sta se pomerila grešni kozel z imuniteto Tim Novak in glava družine David Peter Sekirnik. Borbe nista začela sama, Tim je za pomočnika izbral Alena Ploja, David pa Žana Simoniča. V igri Slepe miši sta se morala dvobojevalca s prevezama čez oči prebijati skozi poligon izključno po navodilih svojega partnerja. Prenesti sta morala tri kline in jih zapičiti v tarčo. Z odličnimi navodili in spodbujanjem Alena je bil Tim v precejšnji prednosti in mu je prvemu uspelo zapičiti vse tri kline v tarčo, tako je lahko tudi prvi začel kviz. A se mu je David kmalu pridružil in prvi nanizal tri pravilne odgovore za zmago. Tako si je priboril prednost, povezano s poroto.

Sladko-grenki obisk za Alena Polfinalisti so se razveselili obiskov svojih najdražjih. Alen se je po prvotnem šoku zaradi novice o tem, da je izgubil ljubljenčka, razveselil obiska svojih staršev. Razveselili so se ju tudi njegovi sotekmovalci, saj sta prinesla polno dobrot. Luka Juren pa je komentiral, da se Alen obnaša tako kot vedno in da več kot očitno ničesar ne skriva pred sotekmovalci in Slovenijo.

David zagleda najdražje in zajoče Obiska se je nato razveselil David, prišli so njegova mama Zorica, njegovo dekle Karin in brat Filip. Ko jih je tekmovalec zagledal, je zajokal. David: "Počutim se, kot da bom vsak čas padel po tleh." Ko se je zbral, je povedal, da je na posestvu težko: "Ker si z ljudmi, s katerimi bi bil ali pa tudi ne bi bil. Nimaš se kam umakniti." Tekmovalec ni mogel odvrniti oči od svojega dekleta in je zaljubljeno koval načrte za prihodnost.

Edini tekmovalki na posestvu Nuša Maloprav in Patricija Virant sta medtem nazdravljali, saj sta bili edini tekmovalki na posestvu. Patricija: "Na začetku sva izgledali kot dve največji revi. Tako sva bili žalostni, ker sva imeli samo druga drugo." Ampak sta še vedno tu, je dodala. Res pa je, da ju od zmage loči še pet velikih ovir.

Mateja za glavo družine imenuje Patricijo Mateja Šereg je imela pomembno nalogo, določiti je morala glavo družine v polfinalnem tednu. Posebej je pohvalila Patricijo in Tima, ni pa pozabila okrcati Žana in Davida. Za glavo družine je določila Patricijo, ki vedno stoji za svojimi besedami in kljub velikemu pritisku ne obupa. S tem jo je zavarovala in ji omogočila lažji vstop v finale.

Nova doza motivacije za Nušo Nušo sta z obiskom presenetila oče Robert in prijateljica Nika. Seveda nista prišla praznih rok, prinesla sta tudi pisma njenih najdražjih, ki niso mogli priti, med njimi tudi fantovega. Nuša, ko se je prijetno druženje končalo: "Slovo sploh ni žalostno, ampak je veselo. Dala sta mi veliko motivacije, tako da jaz vem, kdo me zunaj čaka ... Samo gasa do cilja, pa je to to."

Tekmovalci črnogledi glede nove naloge Patricija je imela velike težave, kako motivirati člane družine za delo na vrtu. David je napovedal, da se bo ta teden regeneriral, kar se ji ni zdelo prav. Sama je bila namreč ves teden, ko je bil on glava družine, v kuhinji. A si je očitno premislil in je delal naprej, kar je bilo presenečenje tudi za gospodarico Nado. Nada: "Davida sem malo okregala, ampak očitno je to padlo na plodna tla." Tekmovalci so nato izvedeli, da bodo morali vrt še pognojiti. Poleg tega bodo delali kopo oziroma oglje. Patricija: "Pri tej tedenski nalogi mislim, da mi še Bog ne more pomagati."