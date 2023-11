David je prekršil pravilo, čaka ga kazen

Žan Simonič in David Peter Sekirnik bosta zaskrbljeno ugotavljala, da njunemu klanu ne kaže dobro. David: "To je bolj ubogo vse skupaj." Žan: "Edini adut, ki ga imamo v našem klanu, je moja imuniteta. To pa je vse. Pa še to bo minilo." Poleg tega bo upal, da se bo nabralo dovolj kamenčkov za Matejo: "Mateje imajo res že vsi poln 'kufer'. Malo jih je strah to povedati na glas."