David Peter Sekirnik: Vrnitev domov je bila resnično lepa

Drži, sam sem izbral vrstni red spretnost, znanje in moč. Upal sem na kanček sreče v prvem dvoboju in v primeru zmage verjamem, da bi dobil malo motivacije tudi v drugi igri. Počasno žaganje me ni vrglo iz tira, je pa Žan definitivno dobil prvi dvoboj na zadnjih vozlih, kjer je bil precej bolj spreten in je zasluženo zmagal v prvi igri.

Sledil je dvoboj v znanju, po katerem je Žan tudi na svoje presenečenje postal zmagovalec arene. V znanju si vedno briljiral. Kaj je šlo narobe tokrat?

V znanju sem vedno briljiral, ker so bila vprašanja do zadnjega mojega boja v Pratiki bolj kot ne s področja splošne razgledanosti in to me je vedno reševalo. Razumljivo je, da bolj kot se Kmetija približuje koncu, več znanja iz Pratike moraš pokazati, in sedaj je bilo vidno to, kar sem vedno poudarjal – Pratike se nisem učil in to me je na koncu drago stalo. Sem pa vedno raje delal na tedenski nalogi, kot da bi sedel in se učil ...

Med tekmovanjem si poskrbel za kar nekaj dramatičnih zapletov. Spomnimo se tvojih sporov z nekdanjo zaveznico Matejo Šereg, ki ti je očitala, da si se zagledal v Žana, medtem ko imaš doma dekle. Sicer ni bilo videti, da bi bila tvoja Karin zaradi tega razburjena ali ljubosumna, pa vendar, kako si ji predstavil to vajino prijateljsko romanco z Žanom?

Glede na to, da me Karin precej dobro pozna, je verjetno po prvih epizodah na televiziji pričakovala, da se bova z Žanom precej ujela. Matejinega očitka ne bi komentiral, verjamem pa, da Karin dobro ve, da je ona pri meni vedno številka 1!

Naklonjena si nista bila niti s Timom Novakom, ki so ga motile tvoje provokacije. Sam si to, kar te je motilo pri njem, izpostavil v zadnjem video sporočilu. Je bilo v tekmovanju težje tolerirati napake drug drugega, kot je to sicer v realnem življenju?

Iskreno, proti Timu nimam nič. Menim, da je bila najina nenaklonjenost omejena zgolj na igro, kjer smo si med seboj vsi nasprotniki. Drži, da so bila med nama na trenutke tudi kakšna trenja, vendar ga kot rivala zelo spoštujem in se zavedam, da je močan in spreten nasprotnik. Mislim, da je bilo v tekmovanju težje tolerirati napake ostalih tekmovalcev, kot bi to bilo v normalnem življenju, saj se ob morebitnih napetostih in slabi volji nimam kam zares odmakniti in je pogosto le vprašanje časa, kdaj zadeve eskalirajo.