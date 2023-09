David stavi na pošteno igro: Igrice mi ne ležijo

27-letni David Peter Sekirnik iz Ljubljane je voznik tovornjaka, ki nima prav nobenih izkušenj s kmetovanjem. David: "V teoriji vem, kaj bi bilo treba narediti, v praksi pa nimam pojma." Njegovi najbližji so bili zato presenečeni: "Nihče ni pričakoval tega." Davida pa je vodila želja po spremembi in novih izkušnjah v življenju, zmaga ni bila na prvem mestu. David: "Rekel sem si, da če prvi izpadem, bo to živa 'bergla'. Če drugi izpadem, tudi ne bo luštno. Tam kakšne tri tedne, mesec bi bilo že fino zdržati. Če bo več kot en mesec, gremo na zmago."