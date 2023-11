David z znanjem do zmage: Kako se stvari hitro obrnejo

Ker sta bila dvobojevalca David Peter Sekirnik in Tamara Talundžić po dveh bojih izenačena, sta se pomerila še v znanju. Slavil je David, ki ostaja v tekmovanju. Tamara, ki se je morala posloviti, pa je za glavo družine imenovala Alena Ploja.

David z znanjem do zmage Tamara Talundžić je pred odločilnim dvobojem v znanju povedala: "Pratika ni zame, knjige niso zame." Tudi njen nasprotnik David Peter Sekirnik, kot je povedal, še ni prelistal Pratike, a je nanizal sedem pravilnih odgovorov in tako postal zmagovalec arene. David: "Kako se stvari hitro obrnejo ... Vesel sem zato, ker so me tele naše kislice iz hiše cel prejšnji teden podcenjevale, še posebej po porazu z Žanom. In da sem jim danes vrnil na tak način, da sem zmagal pred njihovimi očmi, še njihovo zaveznico poslal domov. Zdaj bom v veseljem še koga."

Tamara je bila Žanu trn v peti Tamara je povedala, da se je na posestvu imela zelo lepo in da je ustvarila veliko lepih spominov. Bila je ponosna nase, da je zdržala tako dolgo. Povedala je, da je pokazala vse, kar je želela. Žan Simonič pa se je veselil, saj mu je bila Tamara trn v peti: "Mislim, da bom lažje stopal po kmetiji brez tega trna v peti."

Žan si pribori prednost v prihodnjem tednu V tretji fazi tekmovanja se bodo v areni namesto dvobojev za naziv glave družine odvijali boji za prednost v prihodnjem tednu, in sicer v povezavi z grešnimi kozli. Zanjo sta se pomerila glava družine Patricija Virant in grešni kozel Žan, ki si je priboril imuniteto. V igri Piramida zmage sta v škatli našla okroglice različnih barv, iz katerih sta morala sestaviti točno takšno konstrukcijo, kot sta jo lahko videla na priloženi sliki. Žan je hitro in pravilno sestavil konstrukcijo in je lahko začel s kvizom. Še preden je Patricija sestavila svojo konstrukcijo, je nanizal tri pravilne odgovore. Žan: "Zmaga je spet moja. Zdi se mi, da nizam zmago na zmago. Spet en čin na mojo ramo."

Tamarino poslovilno sporočilo Tamara je v poslovilnem videosporočilu Nuši Maloprav povedala, da je fenomenalna, močna in da je konkurenca tudi moškim. Tamara: "Mislim, da boš ti dokazala še več, kot jaz." Timu Novaku je sporočila, naj začne pospravljati za seboj, naj se ne krega, da pa je eden njenih favoritov. Francu Rajšpu je sporočila, naj se bori in naj ga sotekmovalci ne zavedejo. Davidu je povedala, da je super oseba, čestitala mu je za zmago. Patriciji je položila na srce, naj začne razmišljati s svojo glavo, Mateji Šereg pa, da naj se začne zanašati nase in da naj začne razmišljati o sebi. Dodala je: "Marcel, malo več o sebi, malo manj o boksu. Žan, zate nimam niti ene dobre besede." Za novo glavo družine je določila Alena Ploja.

Prvič v zgodovini Kmetije dva tedna za eno nalogo Gospodarica Nada je ob prihodu na posestvo napovedala: "Ta teden bo šlo pa zares." Prvič v zgodovini Kmetije bodo imeli tekmovalci za nalogo na voljo kar dva tedna. Zgraditi morajo hišico, ki bo imela poseben namen. Drugi del naloge je znova kulinaričen, pripraviti pa morajo pristno dolenjsko kosilo, in sicer golaž v kotlu, serviran v kruhovih skodelicah. Za sladico morajo speči krofe iz treh kil moke. Ta del bodo ocenjevali tudi posebni gostje degustatorji. Gospodarica je še povedala, da receptov v Kmečkem listu tokrat ne bo, Alen pa je zanje pozabil vprašati, kar bi lahko bila težava.

Tim in Nuša nagovarjata Patricijo Tim in Nuša sta se odločila Patricijo pridobiti na svojo stran. Tekmovalka je priznala, da se v Žanovem klanu ne počuti dobro. Tim jo je spomnil, da v njihovem klanu nihče ni nikomur zabodel noža v hrbet. Razložil ji je, da nameravajo dati Suzano Bajrić za prvo grešno "kozlico", zatorej bo ona sama zagotovo na tapeti za drugo, Timov klan pa jo lahko zaščiti. Tekmovalka je povedala, da bo še malo razmislila. Kmetija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.