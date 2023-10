David zadene Matejo naravnost v srce: Ubogi tvoj otrok, ki to gleda

Potem ko je bil Marcel Verbič izbran za prvega dvobojevalca, ga je Mateja Šereg dražila: "Boli to, če ti ne gredo načrti po planu?" Marcel je odvrnil, da ne, Mateja pa je vztrajala pri svojem. Nakar je v prepir posegel David Peter Sekirnik in ji rekel, češ da je uboga, nato pa dodal: "Ubogi tvoj otrok, ki to gleda. Res, mene bi bilo sram ... Da ima tako mamo, da takšne zganja." Mateja mu je vrnila: "Uboga tvoja partnerka." Spomnila se je na zabavo, na kateri naj bi David poljubljal Žana, in spraševala se je, kako se bo njegova partnerka počutila ob teh prizorih.