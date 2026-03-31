Dejan: Da te ni sram pogledati družini v oči

Pia ponovno glava družine

La Toya Lopez je svoji družini sporočila vrsto stvari. Povedala je, da se je imela lepo, da pa so se veliko kregali, njo pa so zmerjali. Francu Vozlu je očitala, da jo je želel vreči iz tekmovanja, Igorju Mikiču prav tako. Jana Zoreta je spomnila, da mu je bila všeč, da pa se je obrnil proti njej. Emi Dragišić je povedala, da se z njo ne more primerjati: "Jaz sem lepa ženska in sem 20 let starejša od tebe, tako da si izberi eno punco, ki ima manj let kot ti in z njo tekmuj."

Juša Čopa je opisala kot najbolj prijaznega, pri Aleksandri April pa je opazila, da igra igro po Igorjevih navodilih: "Ampak Igor bo tudi tebe vrgel ven iz igre, ob prvem trenutku boš letela ven." Najbolj pri srcu ji je bila Pia Filipčič, s katero sta se veliko družili, pogovarjali in se presmejali. Njo je imenovala za glavo družine: "Mislim, da si to zaslužiš." Pia: "Zelo sladko je, da sem spet glava družine. In to gre vsem zelo v nos in jaz zelo uživam v tem."

Kopica sena in krmilnica

Gospodarica Nada je bila slabe volje takoj po prihodu na posestvo, saj rože znova niso bile zalite. Poleg tega se ji je zdelo, da je kokoši čedalje manj, saj jih zvečer niso zapirali v kokošnjak. Njihova nova naloga je bila spravilo sena, nekaj ga je pripeljala sama. Travnik mora biti povsem pograbljen, poti pa počiščene. Šele nato lahko začnejo postavljati vsak svojo kopico, zanjo morajo pripraviti podest in vsaj 4 metre visok drog za oporo. Izdelati morajo tudi krmilnico za živali, tudi tokrat iz materiala iz gozda. Žan je že drugič prelomil svojo obljubo Dejanu Guzeju in za kmetico tedna izbral Urško Gros, pa čeprav ni bila najbolj pridna. Nada: "Pa misliš, da je to pravilna odločitev?" Žan je pritrdil, saj bo v tem primeru dekla Alenka Weiss, ki bo bolje poskrbela za živali. Nada je obema glavama položila na dušo, naj modro izbereta hlapca in dekli. Nada: "Pa še nekaj, pridem en dan prej."

'Da te ni sram pogledati družini v oči'

Ko je Žan razkril, da je kmetica tedna Urška, je bila Alenka razočarana. Želela si je tega naziva, saj je delavna, poleg tega bi rada šla pogledat v hišico na klancu. Še huje je bilo, ko je Žan za hlapca določil Dejana. Dejan: "Da te ni sram pogledati družini v oči. Ti bi moral biti vodja družine, potem pa delaš vse za svojo korist." Označil ga je za slabiča in egoista. Skupaj z Žigo sta se odločila za sabotažo, Žanu pa je bilo na videz vseeno za to. Dejan se je odločil še za gladovno stavko in neupoštevanje navodil glave družine. Urška je bila mnenja, da mu gladovna stavka ne bo uspela in da bo ponoči izpraznil hladilnik, zato je nameravala hrano skriti. Dejan je kasneje Žanu predlagal, da naj za kmeta tedna določi Gregorja Merdausa. V tem primeru bi odstopil od posta in se boril za družino. Žan je povedal, da se je že odločil in tega ne more spremeniti.

Nezadovoljni Igor

Pia je za hlapca in deklo določila Igorja in Aleksandro. Žan je stal za svojo odločitvijo, imenoval je Dejana in Alenko. Igor ni bil zadovoljen, kritiziral je sotekmovalce, ki so pred izborom modro molčali, omenil je Juša, Emo in celo Franca.