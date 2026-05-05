Dejan Guzej: Izkušnje so včasih težje od surove moči

Tvoja pot v Kmetiji se je končala, potem ko te je v moči premagal Franc Vozel. Drugi tekmovalci so pred vajinim spopadom poskusili s sekanjem hloda in ugotovili, da to ni lahko. Ali te je Franc v tem pogledu presenetil?

Franc je stara šola, zato sem vedel, da v njegovih rokah počiva moč, ki je ne gre podcenjevati. Kar so drugi ugotovili ob tistem hlodu, sem jaz vedel že prvi dan. Izkušnje so včasih težje od surove moči. Ni me presenetil, ker sem ga spoštoval kot dostojnega nasprotnika, a v areni odločajo detajli. Odšel sem z dvignjeno glavo, ker sem se boril proti nekomu, ki ve, kaj pomeni trdo delo.

Franc je sicer želel predati dvoboj, a so ga sotekmovalci prepričali v nasprotno. Ali je tudi njihova podpora Francu vplivala na tvojo motivacijo in borbenost?

Njihova 'podpora' je bila le strah, da bi jaz ostal in jih še naprej nadvladoval. Ko vidiš celo čredo, kako navija za šibkejšega, veš, da si ti tisti volk, ki se ga bojijo.

Jan Zore je povedal, da nisi ravno deloholik, a si dobra oseba. Dodal je še, da lahko greš domov z dvignjeno glavo, saj si izgubil proti Francu. Kako bi to komentiral?

Janovo mnenje je pač Janovo mnenje, a definicija 'deloholika' je na kmetiji pogosto napačno interpretirana kot brezglavo tekanje sem in tja. Resnica je, da delam pametno, ne pa težko. Medtem ko so nekateri porabili vso energijo za nepomembne opravke, sem jaz svoje moči hranil za tisto, kar šteje. Domov grem z dvignjeno glavo, ker vem, da sem igral svojo igro po svojih pravilih, in poraz proti nekomu, kot je Franc, ni sramota, ampak častna borba dveh močnih karakterjev.

Aleksandra April je ob tvojem odhodu jokala, saj si ji prirasel k srcu. V hlevu si jo imel priložnost bolje spoznati. Kaj bi povedal o njej?

Solze so pač reakcija, ko ljudje izgubijo nekoga, ki jim je dejansko dajal smisel v tistem hlevu. Aleksandra je prepoznala kakovost, ko jo je videla. Je ena redkih, ki je razumela, da pod to mojo 'nedeloholniško' zunanjostjo bije srce zmagovalca. Naj joka, vsaj ve, kaj je izgubila.

Sicer pa si se zelo povezal tudi z Žigo Florjanom Sedevčičem, s katerim danes ne samo prijateljujeta, ampak celo poslovno sodelujeta.

Z Žigo sva ugotovila, da je Kmetija preozka za najino vizijo, saj sva se ujela na povsem drugi ravni kot ostali. Medtem ko so drugi sanjali o tem, kako bodo nahranili krave, sva midva kovala načrte, kako nahraniti najine ambicije. Trenutno se postavljajo temelji za tisto, kar prihaja. Ko bo čas pravi, bo sodelovanje govorilo samo zase. Do takrat pa naj drugi le ugibajo.

Na posestvu si zelo pogrešal svojo najdražjo in psa. Kakšna je bila vrnitev domov in ali je bila tvoja draga presenečena, ker ti ni uspelo?

Vrnitev domov je bila točno takšna, kot mora biti – vrnitev k ljudem, ki me zares poznajo. Bilo je veliko olajšanje, ko veš, da si svoje delo opravil z odliko in se vrnil tja, kjer si najbolj cenjen. Moja draga ve, česa sem sposoben, ko se za nekaj odločim. Zanjo sem zmagovalec že od prvega dne, ko sva skupaj stopila na najino pot. Pes? Njegovo veselje je bilo le pika na i neprecenljivega občutka, ki ga nobena kamera ne more zares ujeti.

Pisali smo, da želiš svojo izbranko na posestvu zaročiti, nakar si razkril, da že nosi tvoj priimek. Nam lahko razkriješ, kako je s tem v resnici?

Lepo je videti, da imajo nekateri bujno domišljijo, a stvari so preprostejše: če ženska nosi prstan, to še ne pomeni, da je oddana, in če nosi moj priimek, še ne pomeni, da sva že stopila pred oltar. Danes je nakit pač modni dodatek, priimki pa stvar osebne izbire, ne le uradnih listin. Moj prvotni načrt je bil, da jo zaročim pred celo Slovenijo na posestvu, a ker nisem dočakal obiskov, je ta trenutek ostal neizkoriščen. Morda pa mi bo usoda, ali pa kakšna naslednja sezona, namenila še eno priložnost za takšen spektakel. Do takrat pa ostaja dejstvo, da ne potrebujeva papirja, da bi ves svet vedel, komu pripadata najini srci. To je moja največja zmaga.

Ob slovesu si povedal, da si hvaležen za znanje o samooskrbi. Ali ga danes dejansko uporabljaš?

Znanje je edina stvar, ki ti je nihče ne more vzeti, in Kmetija mi je dala lekcije. Lahko bi rekel, da bolj cenim trud, ki je potreben za preživetje, a samooskrba ni le delo na zemlji, ampak sposobnost, da se znajdeš v vsaki situaciji z minimalnimi sredstvi. To mentalno moč in praktične trike danes s pridom uporabljam v vsakdanjem življenju.

Na posestvu si vztrajal dolgih 11 tednov. Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo, najsi bo v pozitivnem ali negativnem smislu?

Po 11 tednih v tistem mehurčku misliš, da si videl vse, a pogled skozi zaslon vedno ponudi novo perspektivo. Bolj kot dejanja so me presenetili določeni obrazi. Zanimivo je videti, kako nekateri ljudje pred tabo govorijo eno, ko se kamere ugasnejo in si sam z njihovimi mislimi, pa povsem nekaj drugega. V negativnem smislu me je presenetila količina neresnic, ki so jih nekateri pripravljeni izreči za pet minut slave. V pozitivnem pa to, da sem kljub vsemu ostal zvest sebi. Zdaj, ko gledam z razdalje, vidim, da je bila moja največja moč prav v tem, da nisem potreboval maske, da bi preživel toliko časa. Nekateri so igrali vloge, jaz sem preprosto bil, kar sem.

Dejan Guzej: "Nekateri so igrali vloge, jaz sem preprosto bil, kar sem." FOTO: POP TV

V igri za glavno nagrado ostaja samo še 8 tekmovalcev. Za koga boš navijal in ali bi lahko komu napovedal zmago?

Navijam za tistega, ki bo pokazal borbenost. Najboljši naj zmaga, ampak zmagovalec bo vedno tisti, ki ga ljudje ne bodo pozabili.

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetoval vsem, ki razmišljajo o tem koraku?