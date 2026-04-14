Kmetija

Dejan in Pia po presenetljivem preobratu do zmage

Velenje, 14. 04. 2026 21.08 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Dejan Guzej in Pia Filipčič sta po slabšem začetku dirke slavila zmago, potem ko je zablokiralo kolo na garah obeh nasprotnih parov. Ema Dragišić, ki je za drugo dvobojevalko izbrala Aleksandro April, je bila povsem potrta in brez motivacije.

'Kdo pa si ti, da si to prilastiš?'

Prejšnjič sta si v lase skočili Ema Dragišić in Aleksandra April, a slednje prepir ni iztiril. Aleksandra: "Se mi pa zdi za malo, da se take stvari dogajajo. Če so določene stvari od vseh ali kakorkoli, kdo pa si ti, da si to prilastiš? Sploh pa še vedno pogrešam svoj blokec. Mogoče je pa moj blokec na istem koncu kot Pratika." Družini je povedala, da ji je vseeno za Pratiko, česar pa Jan Zore ni verjel. Jan: "Tudi ona bi se rada učila, pa se ne more. Na stvari je treba paziti, a ne?"

Aleksandra April
Presenetljiva zmaga Dejana in Pie

Tekmovalci so se pripravljali na dirko z garami, ki so jih morali izdelati sami. Tedenska naloga je odslej povezana z dvobojem in zmaga prinaša imuniteto pri izboru drugega dvobojevalca. Dejan Guzej in Pia Filipčič sta svoje gare preizkusila, a jima je med vožnjo odpadlo kolo. Ema je začela pripravljati načrt za primer, da bi se morala v dvoboju pomeriti z njo in ne Aleksandro. Pia je bila povsem zaskrbljena, a ko je Dejan predlagal sabotažo, za to ni hotela niti slišati.

Ko je prišla Natalija Bratkovič, je šlo zares. Pari so vozili po poti, označeni z zastavicami. Tekmovalci, ki so sedeli na garah, so pobirali zastavice svoje barve. Dirkali so dva kroga, poleg Dejana in Pie sta v paru tekmovala Jan in Franc Vozel ter Gregor Merdaus in Aleksandra. Janu in Francu je šlo zelo dobro, a jima je odpadlo kolo in lahko sta le opazovala nadaljevanje dirke, v katerem sta bila Gregor in Aleksandra v veliki prednosti, medtem ko je Dejan izgubljal moč. Kmalu zatem je dokončno zablokiralo tudi kolo na garah Gregorja in Aleksandre, tako sta Dejan in Pia prva prečkala ciljno črto. Gregor je bil razočaran, Aleksandra pa nadvse ponosna nanj. Povedala je, da se je zabavala, kot že dolgo ne: "To je bila ena mojih najlepših dirk."

Ema izzove Aleksandro

Ema je morala med vsemi poraženci izbrati drugega dvobojevalca. Izbrati ni mogla edino glave družine, hlapca in Pie, ki si je priborila imuniteto. Juš Čop ni mogel verjeti, ko mu je povedala, da se odloča med Janom in Aleksandro. Vprašal jo je, če se šali, ona pa je pojasnila, da Jan ne zna Pratike, da je lahko bolj spretna od njega in da jo lahko premaga edino v moči. Poleg tega si je tako zelo želela ostati na posestvu, da ga je bila pripravljena žrtvovati.

Ema se vse do Natalijinega prihoda ni mogla odločiti, koga naj izzove v dvoboj. Pred tem je izvedela, da bo drugi dvobojevalec izbral kategorijo in vrsto dvoboja. Pojasnila je, da Jana noče izbrati, Gregorja tudi ne, saj bo v tem primeru nanjo jezna Alenka Weiss. Če bo izbrala Franca, bo hitro letela ven, Pia pa ima imuniteto. Tako je ostala samo še Aleksandra, pa čeprav z njo ni hotela iti v kajžo. Ema: "Kar je po eni strani logična izbira, ker se ves čas kregava." Aleksandra je to pričakovala: "Jaz jo imam tudi že malo vrh glave, tako da je zadnji čas, da se pomeriva v areni."

Potrta Ema

Pia je Emi povedala, da si je očitno izbrala napačne zaveznike. Pia: "Ona je fantom slepo verjela, da jo bodo rešili in jo ščitili. In kje je zdaj? Vsak teden v areni. Tako da mislim, da je to zavezništvo majavo." Ema je priznala, da je izgubila motivacijo, skrbelo jo je zaradi morebitne izločitve in šlo ji je na jok. Jan: "Emo vidim prvič tako razočarano, šokirano, malo mi je težko, ampak vem, da se bo vrnila iz arene."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 dejan guzej pia filipčič ema dragišić

