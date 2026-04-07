Kmetija

Dejan izločil Žigo, poslovila se je tudi Urška

Velenje, 07. 04. 2026 21.32 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Dejan Guzej je pokazal premoč v dvoboju z Žigo Florjanom Sedevčičem. Urška Gros se je poslovila iz zdravstvenih razlogov, po opravljenem laboratorijskem testu nosečnosti. Tekmovalci so znova člani ene velike družine, igra pa se zapleta zaradi zlatih podkev in še ene kmetije.

'Niti dobro jutro ne reče prej, pa že obtožuje'

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Žan Zore je večer poprej končno našel zlato podkev. Zjutraj je odnesel zajtrk v kajžo, tik pred odhodom pa je ugotovil, da klobuka glave družine ni nikjer. Takoj je pomislil na dvobojevalca, sumil pa je tudi Alenko Weiss in Gregorja Merdausa. Ko je Žan prišel do kajže, je Žigo Florjana Sedevčiča in Dejana Guzeja obtožil kraje. Dejan: "To, da niti dobro jutro ne reče prej, pa že obtožuje, je čisto klasičen Žan. Egoizem." Nakar se je Žan le spomnil, da je klobuk morda pozabil v delavnici, kjer je pravzaprav iskal zlato podkev. Tam ga je tudi našel.

Zlata podkev se je skrivala v delavnici.
FOTO: POP TV

Jan: Bodimo boljši

Rdeča družina je za nagrado dobila bogat zajtrk in Franc Vozel je predlagal, naj nekaj hrane nesejo sosedom. Franc: "Če imaš preveč, daj še drugim, ki nimajo." Ko je Franc odnesel poln krožnik k ograji, je Juš Čop pripomnil, da je gesta lepa, da pa si sosedje zaradi številnih provokacij tega ne zaslužijo. Ema Dragišić se je spomnila, da sami nikoli niso dobili ničesar. Jan: "Bodimo boljši. Nikoli ne veš, kaj nas čaka konec tedna." Gregor in Žan sta bila vesela polnega krožnika, a je glava prosil še za nekaj sladkega za Urško Gros. Nakar se je začel jeziti Igor Mikič: "A je Franc pozabil, v kateri družini je on? A on še vedno dela za modre?" Pia: "To so pa modri, nikoli z ničemer zadovoljni." Igor: "Daš človeku prst, on vzame celo roko."

Moč zlatih podkev

V areni je Natalija Bratkovič najprej razkrila, da je Urška odšla k zdravniku. Sledila je burna razprava o Janovi kraji zlatnikov, nato je Žan razkril skrivnost hišice na klancu, pa tudi to, da je po vztrajnem iskanju, neprespanih nočeh in prevarah našel zlato podkev. Natalija: "Zlate podkve bodo igrale ključno vlogo v nadaljevanju, še posebej ta z rdečim trakom, ki v sebi skriva posebno moč." Žan je bil malce razočaran, saj je mislil, da ga bo njegova najdba rešila pred več arenami.

Dejan porazi Žigo

Dejan in Žiga sta se pomerila v dvoboju Lojtra, ki je od njiju zahteval moč in vzdržljivost. Oba sta lojtro potiskala v isto smer, pri čemer sta jo lahko držala le na zgornji prečki. Prvemu je na začetni položaj nasprotnika uspelo priti močnejšemu Dejanu, ki je postal zmagovalec dvoboja. Dejan: "Mislim, da ostali člani niso ravno veseli moje zmage in mislim, da sem jim zdaj kar malo dal misliti." Žiga je povedal, da je ustavljal vlak: "Ampak vsaj nisem izgubil kot reva." Dodal je, da bo na posestvu pustil idejo o sebi in idejo o dobrem. Žal mu je bilo, ker se iz pravljice vrača v betonsko džunglo, v tempo in stres. Sklepal je, da bo tekmovalcem manjkal zeliščar, kar bi lahko odslej bila Aleksandra April.

Konec obdobja dveh družin, a še ena kmetija

Preden se je Žiga poslovil, so tekmovalci izvedeli pomembno novico. Natalija: "Ta trenutek se obdobje dveh družin zaključuje. Ponovno ste vsi člani ene velike družine." Vsi bodo bivali v hiši, Žiga pa bo določil novo glavo, izbiral bo med vsemi člani. A presenečenj še ni bilo konec, Natalija je razkrila, da tekmovalci ne bodo dolgo živeli pod eno streho. Natalija: "Nedaleč proč se namreč nahaja še ena kmetija."

Urška se poslovi iz zdravstvenih razlogov

Tekmovalce je v hiši čakalo Urškino sporočilo, ki se je po pozitivnem laboratorijskem testu nosečnosti iz zdravstvenih razlogov odločila, da jih bo zapustila. Janu je še enkrat čestitala, ker bo postal stric. Franca bo pogrešala: "Upam, da te bodo moji otroci enkrat spoznali, ker si človek, ki ga definitivno morajo spoznati." Franc je zajokal, povedal je, da sta mu Urška in Alenka zlezli pod kožo. Za konec je Urška sporočila Žanu: "Zelo te bom pogrešala. Prosim, pridi do konca, zmagaj. Mi te bomo že počakali doma." Žan je priznal, da mu bo zelo težko, ni pa izgubil motivacije.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 dejan guzej žiga florjan sedevčič urška gros

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
