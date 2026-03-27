Dejan po Žanovi prelomljeni obljubi: Kaj se je zgodilo s teboj?

Nov namig za Franca in Žana

Dejan Guzej in Gregor Merdaus sta bila prepričana v zmago svoje družine pri tokratni tedenski nalogi. Poleg tega je bil Franc Vozel z Žanom Zoretom v kajži, zato sosedov zgodaj zjutraj nihče ni nagnal na delo. Glava modrih in kmet tedna sta se medtem posvetila namigu, dozdevalo se jima je, da govori o grmovju. Z detektorjem kovin sta začela preiskovati okolico hiške in našla pismo, v katerem je pisalo, da je na trgu zakopana kovinska škatla. V njej je zapis o tatvini z imenom krivca, nova številka pa se skriva za njegovo podobo v hiši. Franc je detektor dal v žakelj, nato pa ga je skril v svoji sobi.

Dejan se javi za drugega dvobojevalca

Dejan je prosil Žigo Florjana Sedevčiča, naj ga izbere za drugega dvobojevalca. Dovolj mu je bilo očitkov, češ da se boji iti v kajžo in v areno. Obenem je priznal, da se upa javiti, ker je bil prepričan, da bodo bolje opravili tedensko nalogo. Žiga je na trgu pred vsemi razkril Dejanovo željo, da bi se pomerila v moči. Žiga: "Jaz se ga ne bojim, on se ne boji mene, in mislim, da bo to samo utrdilo najino prijateljstvo."

'Jaz bom že pokazala, kdo je La Toya'

La Toya Lopez je bila prepričana, da bo Ema Dragišić izbrala njo. La Toya: "Jaz bom že pokazala, kdo je La Toya." Ema se je res odločila zanjo: "Mislim, da to ne bo nobeno presenečenje. Jaz sem rekla, da če slučajno v najslabšem primeru izpadem, naj me vrže ven ena legenda Kmetije. V najboljšem primeru pa jaz premagam njo in mi bo to v zelo veliko čast." La Toya je povedala, da se bo borila do konca: "Mislim, da sem bolj sposobna, kot si drugi mislijo ... Ker sem taka nežna in tako vljudna, mislijo: 'Saj ona nič ne razume.' Jaz razumem njihovo igro, preden spregovorijo."

Žan prelomi obljubo

Žan je Dejanu obljubil, da bo njegova družina izbrala moč, a obljube ni držal. Žiga je namreč izrazil željo, da bi se pomeril v spretnosti, in upoštevati je nameraval njegovo željo. Žan o Dejanu: "Vsi ga imamo že dovolj, vrh glave." Vsi člani družine so se strinjali z odločitvijo. Gregor: "Pa naj se dokaže." Urška: "Naj se potrudi malo, če hoče biti tu." Ko je Žan prišel v kajžo, je povedal, da je družina izbrala dvoboj v znanju. Dejan je že grozil, da naj se pazijo, ko pride nazaj, nakar je Žan povedal, da se je samo šalil in da so se odločili za spretnost. Dejan: "Spretnost? Jaz še kar čakam, da boš povedal, da se šališ in da si mož beseda. Kaj se je zgodilo s teboj?"

Se je Žan res zagledal v Emo?

Rdeči so upoštevali želji La Toye in Eme in izbrali moč. Ema: "Jaz sem zelo vesela, da grem z La Toyo na moč, in res upam, da bom jutri pri močeh, če slučajno grem v dvoboj, da zmagam." Žan, ki je sedel zraven: "Mislim, da če se borita za fanta, potem morata iti na moč." Ema: "Jaz se ne borim za nobenega fanta, jaz se borim zase." Žanu pa je vrgla pod nos, da ne more preboleti, ker se je odločila za njegovega brata in ne zanj.