Kmetija

Dejan taktično do klobuka glave porote, zaščititi želi Aleksandro

Velenje, 21. 05. 2026 21.26 pred 10 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Peterica povratnikov, ki so jih izbrali finalisti, je postala peterica porotnikov. Dejan Guzej si je, zato da bi zaščitil Aleksandro April, z lobiranjem priboril klobuk glave porote. Finaliste in porotnike na poti do superfinala čaka več mnogobojev.

Franc je skoraj izgubil motivacijo

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Franc Vozel se je zjutraj jezil, ker so vsi sotekmovalci in povratniki še spali, za živali pa ni bilo poskrbljeno. Povedal je, da so živali na prvem mestu, a da niso samo njegova skrb. Mimogrede sta se sprla še Žan Zore in Ema Dragišić, ki je napovedala, da mu bo v areni vrnila vse za nazaj. Aleksandra April je medtem zadovoljno ugotavljala, da se je pravilno odločila za Dejana Guzeja, ki mu lahko povsem zaupa. Igor Mikič pa je bil zadovoljen, ko je Pia Filipčič obljubila, da se bo zanj borila, kot bi se zase. Franca je ob pravem času v dobro voljo spravila Alenka Weiss, saj je že izgubljal motivacijo.

Žanovo slabo počutje

Žan se je počutil zelo slabo, bolela sta ga glava in želodec. Žan: "Nisem pri močeh." Upal je, da ta dan ne bo arene, saj ni bil pripravljen nanjo. Lana Pečnik: "Zdaj bom jaz morala tebi priboriti superfinale." Žan je računal na njeno fizično pripravljenost, ona pa na kos pogače. Obenem se je želela preizkusiti v areni in se dokazati. Kos pogače ji je obljubila tudi Ema, ki si je želela Janove zmage in tega, da bi Lana prepustila dvoboj.

Je Franc igral pošteno?

Franc je pred Natalijo Bratkovič povedal, da je igral pošteno igro, a se Pia, Igor in Aleksandra s tem niso strinjali. Pia je omenila krajo zlatnikov, ki je Franc ni obžaloval, saj so bili v tekmovanju. Razkril je tudi, da je pomagal Žanu in Janu do finala. Igor: "Dosti žalostno za Jana in Žana, da ju mora en dedek, ki je star 64 let, popeljati do finala. Eni smo pa po tej poti hodili sami in sami prišli do tukaj." Komaj je čakal, da se pomeri z dvojčkoma, ki se še nista dobro preizkusila v areni. Zahvalil pa se je Aleksandri, ki ga ni nikoli razočarala. Slednja je največjega zaveznika videla v Dejanu. Igor je zato pripomnil, da je pozabila, da jo je prav on motiviral, podpiral in ji pomagal.

Porotniki se bodo borili skupaj s finalisti

Povratniki so postali porotniki in dobili so dve nalogi. Določiti so morali glavo porotnikov, ki bo imela zadnjo besedo pri pomembnih odločitvah. Do naslednjega dne so morali določiti še pare za prvi mnogoboj, v vsakem mora biti en finalist in en porotnik. Natalija: "Borila se bosta skupaj, kar pomeni, da bo porotnik finalistu pomagal do zmage." Do konca tekmovanja bodo spali ločeno, finalisti v hlevu, porotniki pa v hiši.

Dejan je glava porote

Ema se je kar sama javila za glavo porote, češ da je najbolj zabavna in bi najbolj mešala štrene. A se ostali porotniki niso strinjali. Ker je Dejan želel na vsak način zaščititi Aleksandro, da ne bi bila žrtev nepoštene igre, je do imenovanja poskušal priti taktično. Sam je glasoval za Pio. Ema je izbrala Dejana, saj ji je tako svetoval Jan. Alenka se je odločila za Lano, slednja pa zanjo. Pia je imela zadnjo besedo in se je odločila za Dejana, saj ji je ta obljubil, da bo ščitil tudi Igorja. Dejan je tako res postal glava porote. Finalistom je obljubil, da bo pošten do vseh: "Ker v bistvu ne tekmujemo mi porotniki, ampak vi med sabo, in mislim, da je prav, da se pošteno borite."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 dejan guzej

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matjan22
21. 05. 2026 21.36
Že od marca vem kdo je zmagovalec to pa zato ker je eden od dveh čivkal ali ni v pogodbi prepovedano govoriti dokler ni na televiziji Aleksandra bravo za zmago
