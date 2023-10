'Dejansko sem mislil po trikrat na dan, da bom umrl'

Marcel Verbič je bil v tem tednu na bojni nogi z Matejo Šereg. Potem ko mu je sotekmovalka pred Natalijo Bratkovič očitala nespoštljiv odnos do žensk, se je boksar umaknil na samo in izpovedal svojo življenjsko zgodbo. Marcel: "Jaz sem strog do samega sebe že samo zaradi tega, ker hočem biti strog do samega sebe. Mama mi je že kdaj rekla, da ta pogled ... Da izgledam tako, kot da bom koga 'ruknil', pa ni res. To je moja sproščena 'faca'. Vedno imam tak pogled. Absolutno pa ne bi rad, da bi kdo dobil občutek, da bi se me moral bati. Ker kvečjemu sem jaz zelo zaščitniški, sploh do žensk."