Dekleta so najboljšo dekliščino v svojem življenju doživela na Kmetiji

Tanja, Sara in Marjana so družno ugotavljale, da so najboljšo dekliščino v svojem življenju doživele prav na posestvu. Zasluge za to gredo tudi amaterskemu plesalcu striptiza, Reneju Šantiću.

Rene Šantić je 'vdrl' na dekliščino, da bi grešnico Ano pred poroko odrešil vseh njenih grehov. Ob njegovem prihodu je predvsem Tanjo kar pogrelo. Tanja: "On se je kot bog prikazal na onih vratih." Dodala je, da tega prizora ne bo pozabila do konca svojega življenja. Rene pa se je posvetil nevesti, kasneje pa se je javila še Tanja: "Rene, jaz sem tudi grešila." Ko je bilo prve faze šeškanja konec, se je Rene začel slačiti, Ana pa je zardevala: "Kaj takega pa res nikoli v življenju nisem doživela. Tega pa res ne bom nikoli pozabila." Tanja pa je bila v tej fazi že v ekstazi: "Rene moj, sam Bog te je poslal k nam. Tako sem srečna, kot da se bom jaz jutri poročila. Škoda, ker se ne."