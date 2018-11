Denis bivše nikakor ne more pozabiti

Denisu je Anna na posestvu brala iz kave, kjer je iz usedline razbrala, da Mariborčan koleba med dvema dekletoma - med eno iz sedanjosti in eno iz preteklosti. Denis se je strinjal, ko mu je Anna povedala, da se dekleta iz preteklosti oklepa in je ne spusti.

Kot je povedal v oddaji je to njegovo nekdanje dekle, s katero je bil v zvezi pred prvim šovom Kmetija, ki se ga je udeležil pred štirimi leti. "Vmes je bilo malo zatišja in se nisva slišala. Zdaj pa sva spet v stikih,"je za 24ur.com povedal Denis in dodal, da je to dekle, ki je nenehno v njegovih mislih, da je ne more pozabiti.

Očitno mora biti to dekle resnično nekaj posebnega, glede na to, da je Denis po vseh teh letih ne more pozabiti. Morda pa nam bo čez čas sporočil, da se je zgodba razpletla njemu v korist in da se je skrivnostno dekle vrnilo v njegov objem. Mi pa seveda držimo pesti zanj!