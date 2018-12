Denis dobil nov val samozavesti, ko je videl bledega Franka

Svoj nastop bi ocenil kot odličen, sploh prvi boj z Aneto, ki mi je vzel precej moči, kar se je videlo tudi med drugo igro. Druga je bila res težka, saj sem se precej mučil z vozli, ker me je bolela roka še od prve roke. Začel sem odlično, vendar me je druga stran škatel upočasnila, saj je bila povsem zategnjena in sem vozle komaj odvezal. Nato pa je šlo navzdol. Zmagal je boljši, čestitam Franku!

Povedal nam je, kakšni odnosi so med finalisti po končani Kmetiji in kakšne načrte ima za prihodnost – se bo prijavil še v peti resničnosti šov?

Ja, res je, spet smo bili veliko skupaj. Odnosi so ok. Tudi Nika sem spoznal v drugačni luči, zdaj nanj drugače gledam. Včeraj po končanem finalu sva skupaj žurala in imam o njem boljše mnenje. Z Aneto se samo pozdraviva, sicer pa se z njo nimam želje družiti. Franko pa upam, da bo še kdaj poklical, da se vidimo, gremo na kavo. Da ne bo pozabil zdaj na nas. (smeh)

Nič, predvsem to, da me boli roka in kako težko je bilo odvezati tiste vozličke. Res me je bolela dlan od prejšnje igre, bil sem utrujen in preprosto ni šlo. Zmagal je boljši.

Ja, seveda. Imam več izkušenj s šovi in sem vedel, da to ne more biti tako. Vedel sem, da tu nekaj smrdi, in nisem jedel. Ostali trije pa so se pognali v hrano, a ko so mene videli, da ne jem, so dojeli, da je morda vse skupaj le šala. Tu se je poznalo, da imam več izkušenj, da razmišljam in ne grem z glavo skozi zid pri takšnih stvareh.

Ne, nisem bil razočaran. So me pa presenetile določene izjave, ki sem jih zdaj videl na televiziji. Predvsem Franko me je presenetil, ker je v zadnjih dveh tednih obrnil ploščo in se me skušal znebiti. A po eni strani ga razumem, želel se je znebiti močnega nasprotnika, igral je igro.

Finalisti ste bili gostje pri Urošu Slaku v 24UR zvečer. Kako se ti je zdelo?

Super je bilo, bil sem navdušen. Počutil sem se, kot da smo politiki na soočenju. Slak mi je všeč, ker se vidi, da se dobro pripravi na soočenje ali intervju, in točno ve, kaj vprašati, sprašuje brez dlake na jeziku.

Bil si že v štirih resničnostnih šovih. Te bomo videli še v kakšnem?

Ja, v dveh sem sodeloval in se v obeh potegoval za glavno nagrado – v enem zmagal, v drugem izgubil čisto na koncu. V dveh pa sem bil gost. Kaj pa vem, če bi bila dobra ponudba, bi spet šel v šov. Ampak ne vem, če kot tekmovalec. Zdaj sem to dal skozi že dvakrat. Mogoče bi lahko bil najmlajši mentor na Kmetiji in bi tekmovalcem dal vetra, saj sem zelo strog. Mislim, da do zdaj še noben mentor ni bil zares strog, in to bi z veseljem spremenil, če bi dobil priložnost.

Pa misliš, da bi lahko vzpostavil avtoriteto? Bi te tekmovalci poslušali?

Ja, mislim, da bi me, ker bi bil precej strog. Tudi spoznali so me zdaj že v dveh kmetijah, kjer sem obakrat garal, in videlo se je, da so me tudi tekmovalci poslušali. Mislim, da bi me spoštovali.