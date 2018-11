Denis ima novo, ogromno tetovažo

Za 24ur.com je povedal, da imajo vse njegove tetovaže nek globji pomen in tako bo tudi pri novem, ki bo krasil njegov hrbet: "Gre za malo večji projekt - cel hrbet!"Povedal je, da si želi na hrbtu povedati svojo življenjsko zgodbo in da bodo med motivi tudi ženski obraz, ki bo povezan z angelom.

Denis Toplak , ki je pred štirimi leti zmagal Kmetijo in si to tudi vtetoviral, ima že ž kar nekaj tetovaž. Sam pravi, da ne ve, koliko. "Joj, tatujev imam veliko, številke pa res ne vem," je v smehu povedal Denis in dodal: "Ko imaš enkrat tatu, ni več poti nazaj, jih hočeš še več."

V motivih, ki jih ima nova tetovaža, se skriva sporočilo, da noben moški ne more brez ene usodne ženske. V tetovažo so vključene tudi stopnice, ki so povezane z lobanjo in te vodijo v nebo, ki v tem primeru predstavlja neskončnost.