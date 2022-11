Denis izločen iz igre, Danijela z bojem do naziva glave družine

Denis se je družini opravičil za svojo igro in prestopil prag hiše, s tem pa prekršil pravila. Njegova pot se je zaključila v areni, a brez boja. Sta se pa dvobojevalki na presenečenje vseh borili za mesto glave družine, zmagovalka dvoboja je postala Danijela.

Neusmiljeni Maja in Danijela

Danijela se je poslovila od članov družine, a so se ji samo Karin, Manja in Jan zdeli iskreni. Danijela: "Ostali pa me imajo samo zato, da pridem nazaj, da vržem Majo ven." Napovedala je, da bodo Denisa psihično uničili, ko se bo vrnil na posestvo. Ko sta z Majo prišli v šotor, je ta Denisa pozdravila z besedami: "Dober večer, izdajalec." Denis se ni odzval, tekmovalki pa sta ga kar na ležišču prestavili iz šotora na teraso. Danijela: "On je naju bolj kaznoval, kot sva medve njega."

icon-expand Denis na pragu hiše. FOTO: POP TV

Denis prekrši pravila Maja se je zjutraj soočila z Denisom, ki ji je očital, da je tudi ona lagala njemu. Napovedal je, da bo prekršil pravila, ona pa ga je izzvala: "Pojdi, če upaš." Povedal je, da se tekmovalki upravičeno tako obnašata, saj da je naredil napako in jo obžaluje. Denis: "Razočaral sem vse okoli sebe, samega sebe. Jezen sem, ker sem to naredil." Vzel je svoje stvari, prišel do hiše, a je Aljaž takoj povedal, da ne bo več poslušal laži. Denis se je opravičil: "Jaz te napake ne morem popraviti, lahko pa dam nekomu drugemu možnost, da bo tu, če že jaz ne morem biti kot človek." In je prestopil prag hiše, kar je grešnim kozlom strogo prepovedano. Karin ga je vprašala, zakaj ni prišel do nje in jo vprašal za nasvet, on pa je pojasnil, da ga je igra povlekla vase in je začel lagati, česar nikoli ne počne.

Anetin poduk Denis je šel na trg, kjer mu je Aneta povedala, da ga bodo gledalci zaradi njegovega obnašanja raztrgali. Čudila se je, ker se je odločil zaupati Maji, kajti po njenem mnenju sta z Danijelo največji taktizerki na posestvu. Denis pa je krivdo prevall na Majo, češ da je bil naiven, ona pa mu je zarila nož v hrbet. Aneta pa je dodala, da je s tem, ko je prestopil prag hiše, pokvaril tudi njihov prvotni načrt, da se je znebijo. Tekmovalci navdušijo Nado Družina je hitela, da bi dokončala nalogo. Moški so zlagali orodje v delavnico, tekmovalke in Aljaž pa so pripravljali domače dobrote. Gospodarica Nada je bila zadovoljna z delavnico in s pospravljeno hišo, najbolj pa se je veselila gostije. Tekmovalci so pripravili sir, domač kruh s čebulo, enoločnico z zelenjavo z vrta in cmočki ter skutin kolač z jagodnim sladoledom. Vse jedi so ji bile zelo všeč, je pa na koncu povedala, da je bila razočarana. A se je samo šalila, v resnici je bila navdušena.

icon-expand Denis je bil izločen iz igre. FOTO: POP TV

Denis izločen iz igre Denis je prišel v areno ves poklapan. Povedal je, da je naredil napako, ker je zaupal Maji in ji pokazal namig. Ko je ugotovil, da ji ne more zaupati, pa je pristopil k Tomu in Aljažu. A do njiju ni bil iskren, zato se je družini opravičil. Počutil se je, da zanj ni prostora na posestvu, zato je prekršil pravila, da bi šel domov. Natalija je povedala, da se v areni vedno odvija borba za obstanek, ne za odhod domov. Natalija: "Denis, očitno se tvoja pot danes zaključuje tukaj." Danijela si pribori klobuk glave družine Natalija je presenetila z napovedjo, da se bosta dvobojevalki Danijela in Maja borili, a za naziv glave družine. Pomerili sta se v igri Zrna zmage. V najkrajšem možnem času sta morali premagati poligon z ovirami. Danijela je prva s koruznimi zrni napolnila košarico, tako da se je vaga prevesila. S tem se je lahko dokopala do ključa in nato še do deske, ki ji je služila kot most preko sodov. Maji je medtem uspelo napolniti košarico, tudi ona je prišla do ključa in nato do deske. A je bila Danijela pri zadnjem delu v veliki prednosti, prva je prišla do lesene uganke, jo rešila, prišla do noža in preluknjala vrečo koruze. S tem je postala nova glava družine.

icon-expand Danijela je nova glava družine. FOTO: POP TV