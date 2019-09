Denis je izzval Gorana in razčistil z Lucijo

Denis je na dvoboj izzval 43 let starejšega Gorana, pred tem pa se je pogovoril z Lucijo Kolar. Bojan je s skrito nalogo povzročil pravo zmedo na posestvu, glava družine in Božidara pa sta presenetili z nesramnim odnosom do odpadnikov.

Bojan se izmika, Denis se pogovori z Lucijo Člani družine so zasliševali Bojana glede zvezka, ki naj bi izginil, a ga je v resnici skril sam, saj je to bila njegova skrita naloga. Bojan se je uspešno izmikal in na videz razpihnil sumničenja. Denis pa se je opravičil Luciji za grde besede, ki jih je izrekel na izboru prvega dvobojevalca. Povedal je, da ima doma dekle in da ne bi rad, da bi jo dosegle govorice s posestva, saj se med njima ni zgodilo prav nič in bosta ostala samo prijatelja.

Denis in Lucija po pogovoru FOTO: POP TV

Dvojna igra Bojan je pred odhodom s posestva vzel in skril zvezek, glava družine pa mu je dala leseno pico za njegove sotrpine. Marjano je gledal v oči, ko ji je povedal, da ne laže, da je kristjan in je zvezek morda pojedla koza Žuža. Marjana mu je odgovorila, da mu verjame, hkrati pa se je odločila, da bo odslej imela vse pod strogim nadzorom. Kasneje je z vso vnemo iskala pogrešan zvezek, ki ga je Bojan pred tem že pokazal in z njim razveselil odpadnike.

Bojanovo zmagoslavje FOTO: POP TV

Rene vrne žogico Bojanu, nato pa pride čisto prava pica Rene je očital Bojanu, da se tudi on po vrnitvi s tlake ni izkazal pri delu. Poudaril je, da sam ni mogel biti tako zelo deloven, saj je imel skrito nalogo in se je moral pretvarjati, da je poškodovan. Veselje je zavladalo, ko so odpadniki dobili čisto pravo pico, ki pa je prišla v paketu z novim sporočilom. V zvezek morajo dodati nov vpis, ga vrniti na posestvo, družina pa ne sme posumiti, da so to storili oni. Bojanu se je naloga zdela povsem lahka.

Rene je prišel na svoj račun FOTO: POP TV

Drugi gost na turistični kmetiji je Mišo Kontrec Goran se je razburjal zaradi pripomb svojih sotekmovalcev, ki so se vtikali v njegovo in Danijelovo delo. Nato je na posestvo prišel gost Mišo Kontrec, ki je članom družine prinesel dobrine za dokončanje naloge. Glasbenik je bil navdušen nad posestjo in znanimi obrazi, malo manj pa, ko mu je Marjana potožila, kakšno vzdušje vlada pri njih. Mišo: "Tukaj jaz mirovnika ali psihologa ne bom igral."

Marjana je gostu Mišu potožila glede slabih odnosov na posestvu FOTO: POP TV

Denis izzove Gorana, ki se namerava boriti kot lev Denis naj bi se odločal na podlagi želje, da bi bil dvoboj res dober. Izbral je po svojem mnenju močnega konkurenta in to je Goran, ki je kar 43 let starejši od njega. Slednji je povedal, da bo v areni neizprosen in napadalen. Tanja je napovedala, da ima Denis veliko možnosti za zmago, razen v primeru, če se bo Goran odločil za dvoboj v znanju.

Goran se namerava boriti kot lev FOTO: POP TV

Trgovka se ne more upreti trojnemu prekmurskemu šarmu Marjana je na trgovanje premišljeno poslala dvojčka in gosta Miša, da bi morda očarala trgovko in iztržila več dobrin. Jan ji je podaril šopek, jo objel in jo omehčal še z navitim jezikom, a uspeh je Tilen pripisal svojemu šarmu. Ko je trgovki povrh vsega zapel še Mišo, so se lahko zasluženo veselili odličnega izkupička.

Jan je trgovanje vzel resno FOTO: POP TV

Bojan vrne zvezek, odpadniki deležni nesramnega odziva Bojan je med trgovanjem stopil v akcijo in se namenil izpolniti drugi del skrivne naloge. Marjanin zvezek z novim vpisom odpadnikov je skril v predal, kjer ga je glava družine tudi sicer hranila. Zdelo se mu je, da mu je uspelo. Odpadniki so Marjano kasneje zaprosili za hrano, pri tem pa naleteli na precej hladen in malce nesramen odziv. Marjana in Božidara sta jih nagnali nazaj v gozd, češ da jim bo že Bojan prinesel, kar si po njunem mnenju zaslužijo, s čmer sta si najverjetneje naredili medvedjo uslugo.

Marjana in Božidara sta odpadnike nagnali nazaj v gozd FOTO: POP TV