Denis Kunštek je v sporočilu svojim sotekmovalcem razkril delčke svoje žalostne življenjske zgodbe. Po ločitvi staršev je skrbel za 10 let mlajšega brata, nato pa doživel hud udarec.

25-letni Denis Kunštek iz Rogatca je na posestvu pokazal svojo delavnost, ki jo je pridobil že v zgodnji mladosti. Ko je bil star 15 let, je skrbel za 10 let mlajšega brata. Denis: "Po ločitvi staršev je mama za kratek čas prevzela skrbništvo nad menoj in bratom, ker sem takrat bil še mladoleten. Ker je delala večinoma popoldan, sva bila večino časa z bratom takrat sama in sem moral skrbeti za njega."

icon-expand Denis Kunštek FOTO: POP TV

Sledil pa je nov udarec za mlado dušo, kajti mama ga je, kot pravi, spodila od sebe in s seboj vzela tudi brata. Denis: "Mama me je spodila od sebe, ne glede na vse, kar sem naredil. Brata pa ni vzela samo meni, ampak tudi očetu in starim staršem. Nismo ga videli kar nekaj let."

Denis se je sprva počutil odvrženega: "Kasneje sem pa videl, da to ni bila tako slaba stvar, ker sva se z očetom veliko, veliko bolj povezala. On je moja največja motivacija in podpora."