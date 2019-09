Denis močnejši od Gorana, zmaga grenka zaradi svarila pred Saro

Denis Šajher Kovačič je pokazal premoč v dvoboju z Goranom Lebnom, zato se vrača k simpatiji Sari Rutar. Njegovo zmagoslavje ni bilo povsem sladko, saj ga je poraženi tekmovalec opozoril, naj se je pazi. Še isti večer se je soočil z njo.

Dvobojevalca v kajžo, odpadniki na meditacijo Dvobojevalca sta se morala po zabavi odpraviti v kajžo. Goran je povedal, da se ne boji dvoboja, kar ne bi mogli reči za Denisa. Ob slovesu so tekle solze, saj se je veliko tekmovalcev navezalo na prvega dvobojevalca. Rene pa je bil očitno zelo zadovoljen, ker se je lahko mastil z dobrotami z žara.

Rene zadovoljen po Bojanovi zaslugi FOTO: POP TV

Denis izpovedoval naklonjenost do Sare, Goran se je vneto ogreval Raztegoval se je tudi Denis, ki je upal, da se vrne kot zmagovalec, saj mu je všeč Sara. Slednja je verjela v njegovo zmago, upala je, da bo postal glava družine, kar bo voda na njen in mlin njenih zaveznikov. Goran se je medtem vneto ogreval in pripravljal na dvoboj. Bil je zelo samozavesten, še posebej zato, ker je bil izkušen glede dvobojev v areni. Za seboj je imel štiri zmage in en poraz. Kljub temu, da je na izboru prvega dvobojevalca povedal, da nihče ni nenadomestljiv, si je pred dvobojem očitno premislil, in je izjavil: "Kmetija bo brez mene pogorela."

Goran se ni bal dvoboja FOTO: POP TV

Družina v areno, odpadniki na plenjenje Ko so se člani družine odpravili v areno, so se odpadniki odločili, da bodo šli krast hrano. Družina se je takrat pritoževala v areni, da je Marjana širila negativno energijo in je pritiskala nanje. Bojan je moral vrniti klobuk, glavi družine je očital, da mu ne zaupa. Medtem so odpadniki praznili kuhinjo v glavni hiši. Ugotavljali so, da so jim člani družine lagali glede količin hrane, ki jo imajo na voljo. Člani družine so misli preusmerili na dvobojevalca. Tom si je želel Goranove zmage, Borut zmage svojega prijatelja Denisa. Lucija je povedala, da prav dobro ve, kako si Denis želi priti nazaj na posestvo, da bi doživel to izkušnjo in se dokazal. Sare ni omenila.

Plenjenje FOTO: POP TV

Denis zmagovalec napetega dvoboja, vrača se k Sari Goran je bil prepričan v zmago, odločil se je za dvoboj v moči, torej v igri skrita ključavnica. Tekmovalca sta se morala najprej dokopati do gum, ki so se skrivale pod kockami sena. Prvemu je uspelo Denisu, ki je pohitel do druge stopnje, tam pa ga je dohitel Goran. Denis je zbral zadnje atome moči, da se je povzpel po vrvi, in našel ključ, s katerim je odklenil ključavnico in rešil gume. Goran je medtem ugotovil, da ni našel pravega ključa, in je moral znova poskusiti srečo, toda Denis je gume medtem že sestavil v stolp. Uresničila se je njegova velika želja, vrača se na posestvo.

Denis je bil močnejši FOTO: POP TV

Goranovo opozorilo Denisu Goran se je od tekmovalcev poslovil z besedami, da naj se imajo radi in naj poslušajo drug drugega, kajti resnica je vedno nekje vmes. Tanja je med njegovim slovesom jokala. Natalija Bratkovič pa je članom družine namignila: "Igra se je šele zares začela." Zaželela jim je srečo v novem tednu, kar verjetno ne pomeni prav nič dobrega zanje.

Natalija Bratkovič: Igra se je šele zares začela FOTO: POP TV

Gorana je čakala še zadnja naloga, določiti je moral novo glavo družine, kar je nekaterim članom upravičeno povzročalo skrbi. Štirje zavezniki, dvojčka, Tom in Luka so se bali, da bosta to Marjana ali Danijel, Marjana pa se je bala morebitnega Borutovega maščevanja. Tanja je povedala Denisu, da bo Goran za glavo družine morda določil njo, Denis pa ji je zaupal, da ga je izpadli tekmovalec opozoril, da naj se pazi Sare in Danijela.

Goranovo sporočilo Tanji FOTO: POP TV

Denis se sooči s Saro, ki ji po Goranovih besedah ne gre zaupati Denis se je še isti večer odločil, da se bo s Saro pogovoril na štiri oči, ona pa mu je pojasnila, da z Goranom ni imela nobenih stikov, zato ne razume njegove izjave. Opozorila ga je, da sama ne zaupa Janu Klobasi, ki naj bi delal same zdrahe, in je tudi to, da je bila v tem tednu dekla, bilo njegovo maslo. Poudarila je, da noče biti žrtveno jagnje, če pa bo morala iti v areno, bo tam grizla do konca, četudi bo tekla kri.

Denis med pogovorom s Saro FOTO: POP TV

Kdo bo v resnici glava družine, bomo izvedeli v ponedeljek ob 20. uri na POP TV ali 24 ur prej na VOYO.