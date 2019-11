Denis: Nisem bil jezen ali maščevalen, daleč od tega

Tekmovalci so razvili več različnih teorij o tem, zakaj se je Denis odločil za malce presenetljivo potezo. Luka je sklepal, da ga je motilo, ker so tekmovalci nenehno drezali vanj in v Saro. Tom je bil mnenja, da se je Denis maščeval za to, da mu Sara ni vračala čustev. Jan pa je malo za šalo, malo zares komentiral, da ni dovolj ali dovolj dobro jezdila. Pa ne konja.

Pa se je v resnici maščeval za to, da mu Sara ni vračala čustev? Denis: "Na kaj takega nisem niti pomislil. Če se ne bi zadnji teden tako zelo povezal z Luko, bi jo verjetno dal za glavo. Nisem bil jezen ali maščevalen, daleč od tega."

Denis je optimističen tudi glede kavice, ki mu jo je pred zapletom obljubljala Sara. Denis: "Jaz si obetam to kavico, tako da ni panike. Bom jaz dal za to kavico. Verjetno mi je zamerila, ampak mislim, da je zdaj že malo pozabila na to. Jaz sem ji povedal, da sva bila z Luko dogovorjena, da bo moški dvoboj, in to je to. Mislim, da je bilo tudi zanimivo, ker so vsi pričakovali, da bo ona glava, pa ni bila."