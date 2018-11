Denis: 'Nisem si mislil, da mi bo tako hudo'

Po napetem dvoboju je v areni slavila Tjaša, Miha pa se je moral od šova posloviti. "Kaj hočem, igra je igra . Vesel sem, da sem imel dovolj časa, da se gledalkam in gledalcem predstavim. Upam, da jim je bilo to, kar sem jim pokazal, všeč, jaz sem zadovoljen. Kmetijo zapuščam z mešanimi občutki, ker bi še bil nekaj časa, po drugi strani pa sem se zelo zabav al, spoznal nove ljudi ... bila je lepa izkušnja in tako se bo zapisala v moje srce," je dejal. Tjaša pa je bila presrečna: "Neopisljivo vesel je, sploh ker sem premagala moškega."

Mihov odhod je Denisa povsem strl. "Hudo mi je za njega. Vsak dan sva se zbujala skupaj. Ne vem, zakaj sem tako žalosten, saj je samo igra, ampak 24 ur si z nekom, pa se navežeš. Brez veze, nisem si mislil, da mi bo tako na bed udarilo. Ni mi vseeno, še nikoli mi ni bilo tako težko ...," je v solzah tožil - ironično - Sabini, ki ga je razumela, saj si je tudi sama želela, da Miha ostane. Vseeno jo je presenetilo, da je Denisa tako potrlo: "Sem mislila, da je bolj odporen, očitno mu je res zelo hudo, sta bila navezana, res ga je zlomilo." Denisa pa je še bolj presenetilo to, da je uteho našel ravno pri Sabini. " Zdaj na koncu sem si pa še s Sabino dober, ko je na začetku videti nisem mogel," je ugotavljal.

Nik in Aneta sta se sprla

Pritiski so vse močnejši, zdaj so davek terjali tudi pri močni zaveznikih (in po prepričanju mnogih precej več kot le to) Aneti in Niku. Ona je želela biti malo sama in ker se je Nik želel prepričati, če res to želi, ji je s tem stopil na živce, zaradi česar je bila odrezava. "Na vse si bil jezen, mene si ignoriral … jaz tega ne rabim v življenju. Sem nisem prišla iskat prijateljev," je dejala Aneta.

"Zakaj bi jaz ves čas hodil za njo, kot nek psiček. Ona je bila nesramna do mene, če bo hotela, bo že prišla," je bil odločen Nik, a se je njegova jeza kmalu omehčala: "Jaz bom z Aneto držal do konca, ne glede na vse, tudi če se skregava, poskušal jo bom zaščitit in bova šla skupaj do konca."