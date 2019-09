Denis noče domov, ker se je zagledal v Saro

Četudi je Denis Šajher Kovačič v eni izmed preteklih oddaj resničnostnega šova izjavil, da ga doma čaka dekle, to očitno velja samo za Lucijo Kolar , ne pa tudi za Saro Rutar . Za zmagovalko MasterChefa je torej samski in na voljo. Po noči pred dvobojem, ki sta jo z Goranom preživela v kajži, je razkril, da se želi vrniti na posestvo zaradi izkušenj in tudi zaradi sotekmovalke, ki mu je bila v veliko oporo. Denis: "Mogoče ona ne ve, ampak punca mi je kar simpatična, res je luštna. Primorka, kar mi je tudi všeč, pa še kuhati zna. Vse v paketu."

Toda pred njim je velika ovira, dvoboj s sicer 43 let starejšim Goranom, ki pa je večkrat poudaril, da se namerava boriti kot lev, in je kljub svojim letom v odlični fizični pripravljenosti. Denis v primeru poraza sploh ne bo imel možnosti, da bi Sari izpovedal svoja čustva, in jo bo zelo pogrešal, če pride nazaj, pa se morda med njima celo kaj razplete. Resda ima Sara fanta, a kot smo se lahko prepričali že v veliko resničnostnih šovih, se lahko to v hipu spremeni.