Denis pred vsemi priznal, da je zaljubljen v Saro

Denis Šajher Kovačič je izkoristil obisk in je eno od upokojenk vprašal za nasvet, kako osvojiti dekle. Priznal je, da mu to ne gre najbolje od rok, in ji zaupal, da se je zagledal v Saro Rutar. Pozneje je prav to priznal tudi pred svojo simpatijo in vsemi ostalimi tekmovalci.

Med večernim druženjem so se tekmovalci Kmetije igrali igrico 'nikoli še nisem', kjer mora tisti, ki je omenjeno zadevo že naredil, popiti požirek alkoholne pijače. Ko je eden od dvojčkov Klobasa rekel, da še nikoli ni bil zaljubljen v Saro, je nastala tišina in vsi pogledi so se obrnili k Denisu, ki je zvrnil steklenico in naredil požirek. Sara je sicer priznala, da ji ni prijetno, da se, kot se je izrazila, "ta juha nenehno pogreva" in da noče, da bi se o tem še kaj več govorilo. Sara ima namreč zunaj šova partnerja, ki Kmetijo zagotovo tudi spremlja. Priznal je pred vsemi.